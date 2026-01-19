„Oxfam“: milijardierių turtas pasiekė rekordines aukštumas

Bendras turtingiausių pasaulio žmonių turtas 2025 m. padidėjo 2,5 trln. dolerių iki 18,3 trln., nurodoma „Oxfam“ pranešime, paskelbtame prieš Davose prasidedantį Pasaulio ekonomikos forumą. Šis prieaugis maždaug atitinka visą skurdesnės gyventojų dalies – 4,1 mlrd. žmonių – turtą. Tuo pat metu apie 3,8 mlrd. žmonių gyvena skurde ir turi verstis su mažiau nei 8,30 dolerio per dieną.
Turto augimas pernai metais spartėjo, konstatavo „Oxfam“, remdamasi žurnalo „Forbes“ sudaromu milijardierių sąrašu. Milijardierių turtas 2025 m. augo maždaug 16 proc. – triskart greičiau, lyginant su ankstesniais penkeriais metas. Nuo 2020 m. kovo, įvertinus infliaciją, jis padidėjo 81 proc. arba 8,2 trnl. dolerių.
„Oxfam“ įspėjo, kad turto koncentracija kelia grėsmę demokratijai. Superturtuoliai esą naudoja savo išteklius, kad užsitikrintų politinė galią ir darytų įtaką viešajai nuomonei.
„Gyvename milijardierių eroje – ir tai nėra gera žinia pasauliui, – sakė „Oxfam“ Vokietijos padalinio vadovė Charlotte Becker. – Mums ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad superturtingųjų ekonominė galia vis labiau atsispindi politinėje galioje ir vis labiau ardo demokratiją“. Kaip pavyzdį ji paminėjo JAV, kur prezidentas ir milijardierius Donaldas Trumpas, vykdydamas turtingiesiems palankią politiką, toliau didina nelygybę.
Organizacija pakartojo reikalavimą labiau apmokestinti supesrturtuolius.
