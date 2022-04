O. Scholzas atmeta šmeižikišką kritiką dėl jo partijos politikos Rusijos atžvilgiu

Duodamas interviu vokiečių savaitraščiui „Der Spiegel“ O. Scholzas pareiškė, kad oponentai „iškreiptai ir šmeižikiškai vaizduoja“ SPD politiką Maskvos atžvilgiu nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

„Tai mane erzina“, – sakė kancleris ir pridūrė, kad jo partija „susieta su Vakarų ir transatlantiniu aljansu“.

Ketvirtadienį Berlynas pareiškė, kad sutarė su Rytų Europos partneriais „artimiausiomis dienomis“ perduoti Ukrainai naują sunkiosios ginkluotės partiją.

Vokietija kritikuojama dėl atsisakymo tiesiogiai siųsti Ukrainai sunkiąją ginkluotę, nors jos vis daugiau pristato tokios sąjungininkės kaip Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė, Čekija ir Nyderlandai.

Nemažai kritikos sulaukė pats O. Scholzas, kurį imtis griežtesnių veiksmų spaudžia net ir valdančiosios koalicijos partnerės.

Tai mane erzina.

Tačiau Berlynas teigia, kad dešimtmečius nepakankamai finansavimo sulaukdavusi vokiečių kariuomenė (Bundesveras) paprasčiausiai nėra pajėgi siųsti ginkluotę, kurios nori Ukraina.

Galimybės siųsti ginklus Ukrainai iš Bundesvero atsargų „daugiausia išsemtos“, interviu sakė O. Scholzas.

„Tai, kas vis dar yra, tikrai dar bus pristatyta“, – patikino O. Scholzas, paminėdamas prieštankinius ginklus ir artilerijos sviedinius.

Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą po didinamuoju stiklu atsidūrė kiti aukšto rango SPD nariai – ypač buvęs kancleris Gerhardas Schroderis (Gerhardas Šrioderis), kuris yra rusiškų dujų lobistas ir palaiko glaudžius ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Tuo metu Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris (Frankas Valteris Šteinmejeris) neseniai pareiškė, kad Kyjivas atmetė jo siūlymą apsilankyti Ukrainoje ir taip parodyti solidarumą užpultai šaliai.

F.-W. Steinmeieris – SPD deleguotas buvęs užsienio reikalų ministras – daugelį metų pasisakydavo už įtampos su Rusija mažinimo politiką, daug dėmesio skirdamas komerciniams ryšiams.

Žada Ukrainai daugiau ginklų

Artimiausiu metu Vokietija nusiųs Ukrainai prieštankinių priemonių, minų ir artilerijos šaudmenų. Be to, Berlynas ketina prisidėti prie jos gynybinio pajėgumo stiprinimo Vakaruose pagaminta ginkluote.

Tai ketvirtadienį paskelbtame interviu leidiniui „Spiegel“ pareiškė O. Scholzas.

Pasak jo, galimybės tiekti Ukrainai ginkluotę iš Bundesvero atsargų iš esmės yra išnaudotos.

„Mes būtinai dar patieksime prieštankinių priemonių, prieštankinių minų ir artilerijos šaudmenų, gynybinės ginkluotės ir minosvaidžių. Mes mokame už ginklų tiekimą. Vokietija tam skyrė iš viso 2 mlrd. eurų“, – pažymėjo O. Scholzas.

Anot kanclerio, prieštankines priemones ir artileriją galima greitai permesti į Ukrainos rytus. Berlynas taip pat pasirengęs išmokyti Ukrainos karius naudoti vokišką ginkluotę.

„Karinė technika turi būti naudojama be ilgo pasirengimo, be papildomos logistikos, be karių iš kitų šalių. Šį tikslą greičiausiai galima pasiekti su sovietine ginkluote, su kuria ukrainiečiai yra gerai susipažinę. Todėl neatsitiktinai kai kurios NATO šalys Rytų Europoje dabar tiekia Ukrainai tokią ginkluotę“, – pridūrė Vokietijos vyriausybės vadovas.