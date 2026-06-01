„Nvidia“ pristatė lustą „Windows“ nešiojamiesiems kompiuteriams

Analitikai teigia, kad šis JAV bendrovės žingsnis meta iššūkį tokioms kompanijoms, kaip „Apple“, „Intel“ ir AMD, kompiuterių srityje, nors naujieji įrenginiai greičiausiai kainuos nemažai.
Tai taip pat rodo „Nvidia“, kurią DI bumas pavertė vertingiausia pasaulio įmone, siekį diversifikuoti veiklą vartotojų rinkoje, net ir tuo metu, kai ji gauna rekordinius pelnus dėl didžiulio pasaulinių technologijų milžinių jaučiamo DI duomenų centrams skirtų lustų poreikio.
„Microsoft“ ir „Nvidia“ ketina iš naujo išrasti kompiuterį. Tai bus naujasis asmeninis kompiuteris, – prieš didžiąją technologijų parodą „Computex“ pristatydamas lustą „RTX Spark“ sakė JAV technologijų milžinės generalinis direktorius Jensenas Huangas. – Jei norite užsiimti skaitmenine biologija – jokių problemų. Jei norite atlikti seisminį apdorojimą – jokių problemų. Jei norite užsiimti astrofizika – jokių problemų. „Microsoft“ ir „Nvidia“ kruopščiai optimizavo viską, kad šis kompiuteris tiesiogine prasme galėtų paleisti viską, ką pasaulis kada nors sukūrė. Be to, dabar jis paleidžia agentus – tai neįtikėtinas kompiuteris.“
(be temos)