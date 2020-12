Norvegijos Aukščiausiasis Teismas atmetė bandymą blokuoti naftos žvalgymą Arktyje

Teismas 11 balsų prieš keturis atmetė dviejų organizacijų – „Greenpeace“ ir „Young Friends of the Earth Norway“ – argumentą, kad 10 naftos žvalgymo Barenco jūroje licencijų 2016 metais buvo išduotos pažeidžiant konstituciją.

Remdamosi Paryžiaus susitarimu, kuriuo siekiama apriboti pasaulinį šiltėjimą mažiau nei dviem Celsijaus laipsniais, palyginus su temperatūra iki pramonės revoliucijos, organizacijos teigė, kad šiomis licencijomis buvo pažeistas 112-asis Norvegijos konstitucijos straipsnis dėl visų teisės į sveiką aplinką.

Aplinkosaugininkų skundus anksčiau atmetė dvi kitos instancijos, o paskutines viltis sudaužė Aukščiausiasis Teismas, savo verdiktą paskelbęs vaizdo konferencijos metu.

Dauguma teisėjų sutiko su aktyvistais, kad galima pasitelkti 112-ąjį straipsnį, jei valstybė nevykdo savo įsipareigojimų dėl klimato ir aplinkos, tačiau nemanė, kad jį reikėtų taikyti šiuo atveju.

Teismas taip pat priėjo prie išvados, kad leidimai žvalgyti naftos telkinius neprieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijai – iš dalies todėl, kad nekelia „realios ir tiesioginės grėsmės“ gyvybei ir fizinei neliečiamybei.

„Esame pasipiktinę šiuo sprendimu, kuriuo jaunimas ir būsimos kartos paliekami be konstitucinės apsaugos, – savo pareiškime nurodė „Young Friends of the Earth Norway“ vadovė Therese Hugstmyr Woie. – Aukščiausiasis Teismas pasirinko lojalumą norvegų naftai, o ne mūsų teisėms į gyventi tinkamą ateitį.“

Prieš Aukščiausiojo Teismo sprendimą aplinkosaugos grupė „Greenpeace“ kalbėjo apie galimybę kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT) Strasbūre.

Organizacija šią bylą vadino istorine, galinčia paveikti Norvegijos naftos politikos ateitį. Šiuo metu Norvegija yra ketvirta Vakarų Europos valstybė pagal išgaunamų angliavandenilių kiekį.

Minima byla taip pat atitinka pasaulinę tendenciją kelti teismuose bylas dėl klimato kaitos.

Aplinkosaugininkų organizacijai „Urgenda“ pateikus skundą Nyderlandų aukščiausios instancijos teismui, šis 2015 metais nurodė valstybei iki 2020 metų mažiausiai 25 procentais sumažinti taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.