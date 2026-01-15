„Lygiai prieš savaitę (...) Iranas paniro į skaitmeninę tamsą, kai valdžia nacionaliniu mastu atjungė internetą“, – socialiniame tinkle parašė „Netblocks“.
„Netblocks“: Irane interneto ryšys nutrauktas jau visą savaitę
2026-01-15 20:14
Irano valdžios visoje šalyje vykdomas interneto atjungimas, kuriuo, pasak aktyvistų, siekiama nuslėpti tikrąjį susidorojimo su protestais mastą, tęsiasi jau visą savaitę, ketvirtadienį pranešė interneto stebėsenos organizacija „Netblocks“.
„Netblocks“: Irane interneto ryšys nutrauktas jau visą savaitę / SIPA nuotr.
