Neįprasta padėtis: pritrūko darbininkų – vežasi iš Azijos ir Afrikos

Rumunija atsidūrė neįprastoje padėtyje. Šalis, savo darbininkais užpildžiusi žemės ūkius Ispanijoje ir kitur Europos Sąjungoje, dabar pati pritrūko darbininkų – tenka juos vežtis iš Afrikos ir Azijos. Per porą metų jų skaičius padvigubėjo. Nors atvykėliai ištvermingesni, bet vienoje vietoje ilgai neužsibūna, kyla ir kitų problemų – pavyzdžiui, dėl religijos. Be to, afrikiečiai ima konkuruoti su rumunais jau ir emigracijoje.