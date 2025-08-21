Europa ragina Trumpą suteikiant saugumo garantijas Ukrainai dislokuoti Rumunijoje naikintuvus

Pasak leidinio, aukšto rango Europos kariniai pareigūnai aptaria amerikiečių naikintuvų F-35 dislokavimą Rumunijoje, kur NATO stato didžiausią Europoje aviacijos bazę, kad atgrasytų Rusiją nuo naujos invazijos.
Straipsnyje sakoma, kad pirmadienį Donaldas Trumpas atmetė JAV karių dislokavimo Ukrainoje galimybę, tačiau teigė esąs pasirengęs suteikti paramą iš oro kaip dalį JAV saugumo garantijų.
Po Baltuosiuose rūmuose įvykusio susitikimo, kuriame dalyvavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Europos lyderiai, kariniai vadai susirinko Vašingtone aptarti JAV logistinės paramos. JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Danas Caine'as priėmė Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Suomijos ir Italijos karinius atstovus aptarti JAV saugumo garantijų.
Šiuo metu NATO vykdo oro patruliavimo misijas virš Juodosios jūros iš Mihailo Kogalničeanu aviacijos bazės Rumunijoje. Per karą Irake ši bazė buvo JAV pajėgų centras ir yra labiausiai tikėtina JAV lėktuvų dislokavimo vieta, sakoma straipsnyje.
Be Rumunijoje dislokuotų amerikiečių naikintuvų, Europos šalys nori garantijų dėl tolesnio JAV palydovų naudojimo GPS ir žvalgybos tikslais Ukrainoje. Jos taip pat siekia, kad JAV įsipareigotų tiekti Ukrainai oro gynybos raketas „Patriot“ ir NASAMS Rusijos atakoms atremti, taip pat leidimo žvalgybiniams lėktuvams skristi virš Juodosios jūros.
Jungtinės Karalystės karališkosios oro pajėgos nuo pirmųjų karo dienų vykdė žvalgybines misijas lėktuvais „Rivet Joint“, tačiau šių „Boeing“ gamybos lėktuvų skrydžiams reikalingas JAV leidimas.
Pasak „The Times“, pagal Norinčiųjų koalicijos programą JK siūlo dislokuoti naikintuvus „Typhoon“ Vakarų Ukrainoje ir 3000–5000 karių brigadą Ukrainos armijai apmokyti. Prancūzija, Kanada ir Australija taip pat galėtų siųsti pajėgas į Vakarų Ukrainą.
Tačiau Rusija priešinasi bet kokiam Vakarų karių dislokavimui. Trečiadienį Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva ir Pekinas turėtų turėti veto teisę dėl Vakarų karinės paramos Ukrainai, o NATO derybas dėl saugumo garantijų jis pavadino „keliu į niekur“.
Naujausi komentarai