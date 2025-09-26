 NATO sureagavo į rusų naikintuvus virš Baltijos jūros

NATO sureagavo į rusų naikintuvus virš Baltijos jūros

2025-09-26 13:47
Marius Jakštas (ELTA)

Gynybos aljanso teigimu, šią savaitę, reaguojant į virš Baltijos jūros pastebėtus Rusijos naikintuvus, vėl buvo pakelti NATO naikintuvai.

NATO sureagavo į rusų naikintuvus virš Baltijos jūros
NATO sureagavo į rusų naikintuvus virš Baltijos jūros / Scanpix nuotr.

Vengrijos naikintuvai buvo dislokuoti tam, kad identifikuotų ir lydėtų penkis karinius orlaivius netoli NATO oro erdvės prie Latvijos krantų, ketvirtadienį vėlai vakare pranešė atsakingas NATO sąjungininkių oro pajėgų štabas.

Aptiktą orlaivių grupę sudarė trys MiG-31 naikintuvai, Suchoj Su-30 ir Suchoj Su-35, kurie „nesilaikė tarptautinių skrydžių saugos taisyklių“, oro pajėgų štabas rašė platformoje „Facebook“.

Latvijos gynybos ministras Andris Sprūds sakė, kad šis perėmimas parodė sustiprintą ir iniciatyvią NATO poziciją. Sąjungininkių padidėjusį susirūpinimą oro erdvės apsauga sukėlė pastaruoju metu rusų aktyviai vykdyti aljanso oro erdvės pažeidimai.

Šiame straipsnyje:
NATO oro policija
Latvija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų