 NATO stiprins Baltijos šalių gynybą: ruošiasi greitam pajėgų dislokavimui

NATO stiprins Baltijos šalių gynybą: ruošiasi greitam pajėgų dislokavimui

2026-05-27 10:56
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

NATO sustiprins savo rytinio flango gynybą nauja struktūra, kuri karo su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti pajėgas Latvijoje ir Estijoje, agentūrai „Reuters“ pareiškė du informuoti šaltiniai.

<span>NATO stiprins Baltijos šalių gynybą: ruošiasi greitam pajėgų dislokavimui</span>
NATO stiprins Baltijos šalių gynybą: ruošiasi greitam pajėgų dislokavimui / Scanpix nuotr.

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NATO pajėgos visose trijose Baltijos šalyse ir Šiaurės Lenkijoje šiuo metu yra pavaldžios vienam daugiašaliam štabui Lenkijos Ščecino mieste. Antro korpuso priskyrimas regionui leis NATO „greitai dislokuoti dideles pajėgas“, sakė vienas karinis pareigūnas.

Visu pajėgumu veikiantis kariuomenės korpusas paprastai vadovauja trims divizijoms, arba 40–60 tūkst. karių. Taikos metu jis paprastai veikia kaip vadovavimo struktūra su tokiomis specializuotomis funkcijomis, kaip artilerija, oro gynyba ir medikai, kad, prireikus, būtų galima greitai dislokuoti karius.

Derindami veiksmus su NATO, Vokietija ir Nyderlandai susitarė priskirti Latvijos ir Estijos gynybai Vokietijos ir Nyderlandų korpusą, įsikūrusį Vokietijos Miunsterio mieste, „Reuters“ sakė kariniai šaltiniai. Kada susitarimas įsigalios, kol kas neaišku, nežinoma ir tai, kiek karių karo atveju bus pavaldūs naujajai vadavietei.

Nyderlandų gynybos ministerija užsiminė, kad korpuso įkūrimo planas šiuo metu yra rengiamas, tačiau atsisakė atskleisti daugiau detalių. Vokietijos gynybos ministerija komentuoti šią žinią atsisakė ir pažymėjo, kad vyksta veiksmų derinimas su NATO. Tuo metu Aljansas nurodė, kad į klausimus atsakys vėliau.

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Komentarai

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Komentarai

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:)))
stiprins pezalais ar bezdalais?
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Tu matai
Tai ką jau RUSIJOS PREZIDENTAS VLADIMIRAS PUTINAS ruošiasi pulti, ar kaip ,gal gana plauti liaudžiai smegenis ir kabinti makaronus, mažiau patys eskaluokit ta karą ,atsibodot tikrai jau neįdomu darosi ,vemt verčia nuo jūsų jievrosojūzo rusofobų propagandos !!!
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