 NATO stiprina gynybą aplink Švediją ir Suomiją

NATO stiprina gynybą aplink Švediją ir Suomiją

2026-06-06 21:08
BNS inf.

NATO sausumos pajėgos šeštadienį pradėjo operacijas, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujausias aljanso nares – Švediją ir Suomiją, pranešė aljansas.

<span>NATO stiprina gynybą aplink Švediją ir Suomiją</span>
NATO stiprina gynybą aplink Švediją ir Suomiją / Ben Birchall, PA Images / Alamy nuotr.

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Po 2022 metais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą abi Šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Suomija prie aljanso prisijungė 2023 metais, o Švedija – kitais metais.

Regionas aplink šias dvi šalis, priklausantis NATO šiaurės rytų flangui, „yra viena strategiškai svarbiausių ir aplinkosaugos požiūriu sudėtingiausių teritorijų pasaulyje“, išplatintame pranešime teigė JAV generolas, NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas Alexusas Grynkewichas (Alexusas Grinkevičas).

Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros – vandens kelio, kuriuo naudojasi Rusijos karo laivai, plaukiantys į Sankt Peterburgą ar Rusijos Kaliningrado eksklavą arba iš jų.

Suomija, turinti bendrą sieną su Rusija, per Antrąjį pasaulinį karą taip pat kariavo du karus su Sovietų Sąjunga.

NATO 2024 metais nusprendė Suomijoje įsteigti naujas tarptautines karines pajėgas, pavadintas Priešakinėmis sausumos pajėgomis (FLF) Suomijoje, kurios veiks kaip greitojo reagavimo dalinys.

Į šias pajėgas, kurios operacijas pradėjo šeštadienį, įeina ir Švedijos kovinė grupė.

NATO turi kitų panašių sausumos dalinių Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje.

Šiame straipsnyje:
NATO
gynyba
Suomija
Švedija
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aljansas

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Kutūzovas \\./
Dabar "saugos" Kapčiamiesčio poligoną.
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Stasys Ilgūnas
Tam <Žodžiu>tu asilas,be vardo,su vištos smegenimis.
1
-1
Žodžiu
Mes vėl šiknoje
1
0
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