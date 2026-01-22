 Naftos kainos lėtai patraukė žemyn

Naftos kainos lėtai patraukė žemyn

2026-01-22 10:08
BNS inf.

Kiek atslūgus geopolitinei įtampai ir sumažėjus rizikai, galinčiai slopinti „juodojo aukso“ paklausą, tris dienas iš eilės kilusios naftos kainos ketvirtadienio ryte lėtai patraukė žemyn.

Naftos kainos lėtai patraukė žemyn
Naftos kainos lėtai patraukė žemyn / Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina sumenko 0,35 proc. iki 65,01 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 0,34 proc. iki 60,41 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

Padarius tam tikrą pažangą siekiant bendro susitarimo dėl Grenlandijos, prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad atidės prieš Europą nutaikytų muitų priemonių įvedimą, ir atmetė karinės jėgos panaudojimo galimybę.

Visgi rinkose tebevyrauja nuogąstavimai dėl pasiūlos pertekliaus, Tarptautinei energetikos agentūrai (TEA) patvirtinus, kad, nepaisant šiek tiek padidintos paklausos augimo prognozės, naftos pasiūla pasaulyje šiemet turėtų gerokai viršyti paklausą.

Šiame straipsnyje:
naftos kaina

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų