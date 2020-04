Musulmonai Ramadaną švęs kitaip: uždrausta susitikti su kitais

Šiais metais Ramadanas, kai musulmonai dienos metu pasninkauja, daugeliui tikinčiųjų Azijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje bus nelinksmas.

Daug kur buvo uždrausta melstis mečetėse, be to, draudžiama temstant susitikti per dienos pasninko nutraukimo vakarienes su giminaičiais ir draugais. Ši tradicija yra labai svarbi Ramadano dalis.

Suvaržymai liūdina žmones Indonezijoje, didžiausioje musulmoniškoje pasaulio šalyje, kur nacionalinės religinės organizacijos ragina tikinčiuosius likti namie.

„Šis Ramadanas visai kitoks, jis tiesiog nešventiškas, – Indonezijoje sakė namų šeimininkė Fitria Famela (Fitrija Famela). – Esu nusivylusi, kad negaliu nueiti į mečetę, bet ką galime padaryti? Pasaulis dabar kitoks.“

Tačiau kai kurie religiniai lyderiai Azijoje, kur gyvena beveik milijardas musulmonų, numojo ranka į nuogąstavimus dėl COVID-19 plitimo.

Pagrindinė islamo organizacija Indonezijos konservatyvioje Ačeho provincijoje viešai pasipriešino centrinės valdžios įsakymui neiti iš namų.

Keli tūkstančiai tikinčiųjų ketvirtadienį dalyvavo vakarinėse maldose didžiausioje regiono sostinės Banda Ačeho mečetėje, nors žmonių buvo mažiau nei įprasta.

„Nesijaudinu, nes esu su kauke ir laikausi atstumo“, – sakė į mečetę atėjusi maldininkė Cut Fitrah Riskiah (Kut Fitra Riskija).

Didelių religinių susibūrimų keliamą grėsmę neseniai akcentavo užsikrėtimų bangos Azijoje, susijusios su dideliais musulmonų susirinkimais Malaizijoje, Pakistane ir Indijoje.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ragino sustabdyti dalį Ramadano veiklos, kad sumažėtų užsikrėtimo rizika.

Tačiau Bangladeše dvasininkai atmetė bandymus mažinti į mečetes einančių žmonių skaičių.

Pakistane mečetės prieš Ramadaną buvo sausakimšos, tikintieji sėdėjo greta vieni kitų, menkai paisydami socialinio atstumo.

„Privalome su tuo sutikti“

Mohamadas Shukri Mohamadas (Mohamadas Šukris Mohamadas), aukščiausio rango dvasininkas konservatyvioje Malaizijos Kelantano valstijoje, planavo nedalyvauti viešose maldose ir šeimos vakarienėse, nors tai reiškia, kad jis nepamatys savo šešių vaikų ir 18 vaikaičių.

„Pirmą kartą savo gyvenime negaliu eiti į mečetę, – naujienų agentūrai AFP sakė jis. – Tačiau privalome su tuo sutikti ir laikytis socialinio atstumo taisyklių, kad apsaugotume savo gyvybes.“

Malaizija, kurioje musulmonai sudaro gyventojų daugumą, pratęsė griežtas karantino priemones iki gegužės vidurio. Šalyje uždarytos mečetės, mokyklos ir dauguma kompanijų, policija įrengė patikrinimo postus ir gaudo pažeidėjus.

Uždrausti net populiarūs Ramadano turgūs, kur musulmonai perka vietos skanėstus pasninko nutraukimui.

Malaizijos gyventojai gali užsisakinėti tik iš vadinamųjų elektroninių turgų, o prekės jiems pristatomos į namus.

Kaimyninėje Indonezijoje baiminantis užsikrėtimų bangos per milijonų žmonių keliones Ramadano pabaigoje į gimtuosius miestelius ir kaimus, visoje 260 mln. gyventojų turinčioje šalyje šios metinės kelionės buvo uždraustos.

Vyriausybė taip pat griežtai suvaržė keliones oru ir jūra 17 tūkst. salų valstybėje.

Džakartos gyventojas Erikas Febrianas sakė, kad su kitur gyvenančiais tėvais bendrauja per kompiuterį ir laukia, kol galės su jais pasimatyti Ramadano pabaigoje.

„Technologijų dėka per Ramadaną galiu kasdien rengti vaizdo skambučius tėvams, – sakė jis. – Ir domiuosi jų sveikata.“