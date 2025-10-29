Monarchų mylėtojui Trumpui – Pietų Korėjos karalių dovana

Trečiadienį D. Trumpas susitiko su kolega iš Pietų Korėjos Lee Jae Myungu. Šis susitikimas – dalis vizito, kurio metu jis turėtų surengti įtemptas prekybos derybas ir su Kinijos vadovu Xi Jinpingu.
O po iškilmingos sutikimo ceremonijos senojoje Pietų Korėjos sostinėje Kiondžu D. Trumpui buvo įteikta Silos dinastijos, šalį valdžiusios nuo 57 m. pr. m. e. iki 935 m. e. m., karalių dėvėtos karūnos kopija.
D. Trumpui buvo paaiškinta, kad Pietų Korėjos dovana – tai „didžiausios ir ekstravagantiškiausios“ iš esamų Silos laikotarpio aukso karūnų kopija.
Ji simbolizuoja „dieviškąjį ryšį tarp dangiškosios ir žemiškosios valdžios“.
Seulo prezidentūra pranešė, kad karūna simbolizuoja „taiką, sambūvį ir bendrą gerovę pusiasalyje – vertybes, kurios atspindi ilgą Silos dinastijos stabilumo laikotarpį“.
D. Trumpas visiškai neslepia savo simpatijų viso pasaulio monarchijoms.
Šį mėnesį amerikiečiai visoje šalyje surengė mitingus, protestuodami prieš, organizatorių teigimu, „karališką“ D. Trumpo prezidentavimą ir demokratinių normų yrimą Jungtinėse Valstijose.
D. Trumpas socialiniuose tinkluose iš šių mitingų pasityčiojo, pasidalindamas dirbtinio intelekto sukurtu vaizdo įrašu, kuriame jis pats, dėvėdamas karūną, iš naikintuvo su užrašu „Karalius Trumpas“ ant protestuotojų galvų drabsto fekalijas.
JAV vadovui Pietų Korėjoje taip pat buvo įteiktas Didysis Mugunghwos ordinas – aukščiausias šalies apdovanojimas.
D. Trumpui buvo paaiškinta, kad ordinas, ant kurio puikuojasi klestėjimą simbolizuojantis laurų lapų motyvas, jam buvo įteiktas „tikintis taikos ir klestėjimo, kurį jūs atnešite Korėjos pusiasaliui“.
„Tai didelė garbė, – sakė JAV prezidentas. – Norėčiau ją jau dabar užsidėti.“
Be to, visiems yra gerai žinoma ir apie D. Trumpo meilę auksui, o šią savaitę lankydamasis Tokijuje jis dovanų gavo paauksuotų golfo kamuoliukų.
Pietų Korėjos prezidentūra trečiadienį pranešė, kad per D. Trumpui skirtą valstybinę vakarienę bus patiektas „auksu dekoruotas desertas“, simbolizuojantis „ilgalaikį aljanso pasitikėjimą ir abiejų šalių bendrą įsipareigojimą siekti taikos ir klestėjimo“.
Naujausi komentarai