„Meta“ pralaimėjo apeliacinį skundą dėl griežtų ES taisyklių

ES Bendrasis Teismas Liuksemburge trečiadienį taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos „Marketplace“ statusą.
Patronuojančioji bendrovė „Meta“ užginčijo 2023 m. Europos Komisijos sprendimus, kuriais „Marketplace“ ir „Messenger“ buvo priskirti vadinamiesiems „prieigos valdytojams“, kaip šis terminas apibrėžiamas ES Skaitmeninių rinkų akte (DMA).
DMA nustato konkrečius įpareigojimus svarbioms įmonėms, suteikiančioms verslui prieigą prie vartotojų, tokiu būdu siekiant užtikrinti konkurenciją skaitmeninėse rinkose.
2025 m. komisija atšaukė paslaugos „Marketplace“ statusą, nes nebuvo įvykdytas komerciniams vartotojams nustatytas normatyvas.
Teismas jau atšauktą paslaugos „Marketplace“ prieigos valdytojo statusą panaikino savo sprendimą motyvuodamas tuo, kad Komisija neteisingai įvertino duomenis ir kad sprendimą pagrindžiantys argumentai buvo „hipotetiniai ir neišsamūs“.
Programėlės „Messenger“ atžvilgiu teismas pritarė komisijos sprendimui ir paliko galioti jai suteiktą prieigos valdytojo statusą.
Tiek „Meta“, tiek Komisija trečiadienį priimtą sprendimą gali apskųsti Europos Sąjungos aukščiausiajam teismui – Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.
Be programėlės „Messenger“, prieigos valdytojo statusas šiuo metu yra suteiktas dar keletui bendrovės „Meta“ teikiamų paslaugų: platformoms „Facebook“, „Instagram“, „WhatsApp“ ir „Meta Ads“.
(be temos)
(be temos)