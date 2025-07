Merkel: Trumpui trūks – plyš reikia dėmesio

Trečiadienio vakarą kalbėdama graikų laikraščio „Kathimerini“ Atėnuose organizuotame renginyje, skirtame jos memuarų knygos „Laisvė“ vertimui į graikų kalbą pristatyti, A. Merkel prisiminė, kaip D. Trumpas 2017 m. kovo mėn. per susitikimą Ovaliajame kabinete atsisakė paspausti jai ranką ir vietoje to tai padarė už kabineto durų ir kamerų objektyvų.

„Padariau klaidą, pasakydama: „Donaldai, turėtume paspausti vienas kitam ranką“, bet jis to nepadarė. Jis norėjo visą dėmesį atkreipti į save. Būtent to jam ir reikia: nukreipti dėmesį ir kad visi žiūrėtų tik į jį, – pasakojo A. Merkel. – Tai matyti iš to, kaip jis elgiasi su muitų tarifais. Galiausiai jis turi pasiekti gerų rezultatų Amerikos žmonėms. Jis turi įrodyti savo gebėjimus, bent jau savo paties šaliai.“

A. Merkel pridūrė, kad europiečiai „turi būti vieningi ir nedrebėti, kai D. Trumpas blokui įveda naujų muitų, bet mes patys imtis atsakomųjų veiksmų ir taikyti muitus“.

„Nesakau, kad turėtume nutraukti santykius su JAV, bet privalome derėtis. Net JAV negali išgyventi, būdamos vienos“, – pasakė ji, pridurdama: „Matau problemišką situaciją. Kai viceprezidentas [J. D.] Vance‘as sako: „mes esame partneriai ir jus remsime tik tada, jei sutiksite su mūsų laisvės samprata“, kuri reiškia, kad nėra jokių taisyklių ir jokios kontrolės, tai iš tiesų kelia grėsmę mūsų demokratijai“.

A. Merkel santykiai su D. Trumpu visada buvo sudėtingi. Savo memuaruose ji apie D. Trumpą rašė taip: „Jis viską vertino iš nekilnojamojo turto verslininko, kuriuo buvo prieš ateidamas į politiką, perspektyvos. Kiekvieną nekilnojamojo turto objektą galima pastatyti tik vieną kartą. Jei jam tai nepavykdavo, pavykdavo kažkam kitam. Taip jis žvelgė ir į pasaulį“.

„Jam visos šalys konkuruodavo tarpusavyje, o vienos sėkmė reiškė kitos nesėkmę; jis netikėjo, kad visų gerovę galima padidinti bendradarbiaujant.“