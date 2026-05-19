 Merkel ragina ES toliau reguliuoti socialinius tinklus ir DI

Merkel ragina ES toliau reguliuoti socialinius tinklus ir DI

2026-05-19 16:30
BNS inf.

Ilgametė Vokietijos lyderė Angela Merkel antradienį paragino Europos Sąjungą (ES) toliau siekti reguliuoti socialinius tinklus ir dirbtinį intelektą (DI), įspėdama, kad iškilo pavojus „demokratijos pamatams“.

<span>Merkel ragina ES toliau reguliuoti socialinius tinklus ir DI</span>
Merkel ragina ES toliau reguliuoti socialinius tinklus ir DI / Scanpix nuotr.

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Buvusi kanclerė šį raginimą išsakė atsiimdama apdovanojimą Europos Parlamente (EP), o savo kalboje ragino bloką tesėti piliečiams duotus pažadus saugoti taiką, gerovę ir demokratines vertybes.

„Tęskite socialinių tinklų reguliavimo kelią, – ragino ji. – Tęskite dirbtinio intelekto reguliavimo kelią.“

„Tikėjimas, kad atsakomybė už informacijos skleidimą nebėra būtina – kad nebus reikalaujama atsakomybės už melą – pakirs demokratijos pamatus“, – įspėjo vokietė, 2005–2021 metais ėjusi kanclerės pareigas.

27 valstybių narių ES taiko vienas griežčiausių pasaulyje skaitmeninės erdvės reguliavimo taisyklių ir šiuo metu svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus remiantis amžiaus cenzu.

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