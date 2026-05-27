Meksika skelbia apie derybas su JAV dėl laisvosios prekybos susitarimo peržiūros

Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80 proc. šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas šešeri metai.
Meksike vykstantis pirmasis derybų, kurias temdo JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) daromas spaudimas dėl muitų, ratas tęsis iki penktadienio.
Meksikos ekonomikos ministras Marcelo Ebrardas (Marselas Ebrardas) pareiškime pažymėjo, kad derybų tikslas – „nustatyti konkrečius rezultatus, kurie būtų naudingi regionui“.
„Meksika ir Jungtinės Valstijos dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą toliau stiprinti dvišalį bendradarbiavimą siekiant labiau integruotos, dinamiškos ir tvirtos Šiaurės Amerikos“, – pridūrė jis pareiškime.
Kiti derybų ratai vyks birželio ir liepos mėnesiais Vašingtone ir Meksike.
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