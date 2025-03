Meksika parengė dešimtis tūkstančių darbo vietų iš JAV deportuojamiems žmonėms

Daugiausiai darbo vietų siūlo visoje Lotynų Amerikoje žinomos kompanijos „Grupo Carso“, „Walmart“, „Coppel“, „Lala“, „Arca Continental“, „Bayer“, „Grupo Bimbo“.

Tai – strategijos, kuria Meksikos prezidentės Claudios Sheinbaum vyriausybė reagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos politiką ir veiksmus, kuriais siekiama atsikratyti nelegalių imigrantų, rezultatai.

Kaip pabrėžia Meksikos žiniasklaida, C. Sheinbaum sėkmingai įgyvendina D. Trumpo administracijos deportuotų meksikiečių reintegraciją, siūlydama į tėvynę grįžtantiems tautiečiams ne tik darbo vietas, bet ir specialias socialines programas bei nedideles išmokas.

Per pirmąsias aštuonias D. Trumpo administracijos kovos su imigrantais savaites Meksikos valdžios institucijos ir įmonės priėmė 24 413 iš JAV deportuotų žmonių, įskaitant beveik 5 000 užsieniečių, per spaudos konferenciją pranešė prezidentė C. Sheinbaum.

Į šalį grįžtančius žmones įdarbinančių kompanijų siūlomas darbo užmokestis, oficialiais duomenimis, svyruoja nuo 420 iki 1600 JAV dolerių.

Taikydami į šalį grįžtančių tautiečių reintegracijos strategiją, Meksikos verslininkai ir vyriausybė stengiasi „išnaudoti jų įgūdžių, įgytų Jungtinėse Valstijose, kapitalą“, pabrėžia Meksikos žiniasklaida.