Medalinskas: Ukraina atrado būdą skaudžiai smogti Rusijai

– Ukrainiečiai šią ataką įvardija kaip atsaką į Kijivo bombardavimus. Ar nėra rizikos, kad smūgis gimtajam V. Putino miestui gali turėti rimtų pasekmių?
– Ukrainos vadovybės atstovai iš tiesų tai įvardija kaip atsaką už smūgius Kijivui. Ukrainos žmonės supranta, kad pastarieji išpuoliai buvo itin skaudūs ir reikalauja atsako. Tačiau kalbantis su Ukrainos politikais ir kariuomenės atstovais girdėti ir kita mintis – smūgiai Rusijos ekonominiams objektams yra Ukrainos gynybos dalis. Ukraina atrado būdą, kaip suduoti Rusijai skaudžius smūgius net ir tuomet, kai fronte situacija sudėtinga. Iki šiol dauguma atakų buvo nukreiptos prieš ekonominius objektus – naftos perdirbimo gamyklas, eksporto terminalus, energetikos infrastruktūrą. Tačiau kartu svarbus ir simbolinis aspektas. Anksčiau buvo kalbama apie galimus smūgius Maskvoje gegužės 9-ąją, o dabar atakuotas Kronštatas – vienas svarbiausių Rusijos karinių uostų, turintis simbolinę reikšmę nuo Rusijos imperijos laikų. Smūgis kariniam laivui tokiame objekte yra smūgis ir Rusijos karinės galios simboliui. Akivaizdu, kad Kremliui tai skaudu.
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– Kalbant apie simboliką, kokio atsako iš Kremliaus galima tikėtis?
– Greičiausiai to paties, ką matėme iki šiol – raketų ir dronų atakų. Viskas priklauso nuo to, kiek jų Rusija yra sukaupusi ir kiek gali panaudoti. Pertraukos tarp masinių atakų dažniausiai būna ne dėl noro derėtis ar siekti taikos. Jos reikalingos atsargoms sukaupti. Todėl tikėtina, kad bus naudojamos tos pačios raketos – „Cirkon“, „Kindžal“, „Iskander“ ir kitos. Dalis jų Ukrainai kelia itin didelių iššūkių, nes jas numušti labai sudėtinga.
– Sankt Peterburgas yra netoli Baltijos šalių. Ar vėl gali pasigirsti kaltinimų, kad dronai skrido per Baltijos valstybių teritoriją?
– Rusija Baltijos šalis kaltins bet kuriuo atveju. Bet kokį pareiškimą ar įvykį ji interpretuos taip, kaip jai naudinga, ir bandys pateikti kaip Baltijos valstybių priešiškumą Rusijai. Tačiau svarbiausia nepamiršti esmės. Ukraina ginasi. Ji vykdo gynybinį karą ir atakuoja agresoriaus objektus. Karo priežastis yra Rusijos agresija prieš Ukrainą. Žinoma, kartu turime rūpintis ir savo saugumu. Lietuva bei kitos regiono valstybės privalo stiprinti oro gynybą, kad pavieniai incidentai nesukeltų didesnių problemų.