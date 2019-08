Maskvos valdžia leido surengti opozicijos mitingą: rems neįregistruotus kandidatus

Maskvos valdžia patenkino liberaliosios opozicijos grupių prašymą leisti surengti Rusijos sostinėje mitingą, per kurį ketinama pareikšti protestą dėl institucijų atsisakymo įregistruoti nepriklausomus kandidatus į Maskvos dūmos rinkimus, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.

Anksčiau buvo skelbta, kad Libertarų partija pateikė prašymą leisti ateinantį šeštadienį surengti protestą dėl rugsėjį vyksiančių rinkimų. Merija pasiūlė demonstraciją surengti Sacharovo aikštėje, bet organizatoriai reikalavo leisti susirinkti Lubiankos aikštėje. Deryboms įstrigus prašymas buvo atmestas.

Viena iš neįregistruotų kandidatų – partijos „Jabloko“ narė Jelena Rusakova – vėliau sakė, kad grupė Maskvos dūmos deputatų parengė kreipimąsi į sostinės administraciją, prašydami leisti šeštadienį surengti piketų ir užtikrinti akcijos saugumą. Ji pati anksčiau pateikė prašymą leisti surengti mitingą rugpjūčio 10-ąją.

„Gauta prašymų leisti surengti mitingą: rugpjūčio 10-ajai – keturios paraiškos, rugpjūčio 11-ajai – du pranešimai. Šiandien su grupe piliečių ir organizatore Jelena Rusakova pasiektas susitarimas, kad rugpjūčio 10-ąją bus surengtas mitingas Akademikos Sacharovo prospekte, vyksiantis nuo 14 iki 16 val.“ – sakė Maskvos saugumo tarnybos aukšto rango pareigūnas Vasilijus Oleinikas. Jis pridūrė, kad išduotas leidimas surengti akciją, kurioje dalyvautų iki 100 tūkst. žmonių.

Anksčiau ketvirtadienį Rusijos tyrėjai paskelbė sulaikę penkis asmenis, vykdydami baudžiamąjį tyrimą dėl masinių neramumų per praėjusio savaitgalio demonstraciją, kai keli tūkstančiai žmonių reikalavo sąžiningų rinkimų.

Scanpix nuotr.

Tyrimas dėl masinių neramumų, už kuriuos gresia iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė, ir smurto prieš policiją pradėtas kritikams kaltinant valdžią, kad bandoma nuslopinti naują protestų bangą.

Demonstracija, į kurią praėjusį šeštadienį susirinko keli tūkstančiai dalyvių, surengta pareigūnams neleidus populiariems opozicijos kandidatams dalyvauti rugsėjo 8-ąją įvyksiančiuose Maskvos miesto dūmos rinkimuose.

Opozicijos kandidatai įnirtingai kovojo siekdami pasinaudoti visuomenės nepasitenkinimu smunkant prezidento Vladimiro Putino reitingams, tvyrant pykčiui dėl prastėjančios gyvenimo kokybės bei nepažabotos korupcijos. Kiekvienam jų reikėjo surinkti 5 tūkst. šalininkų parašų, tačiau pareigūnai praėjusį mėnesį atsisakė juos įregistruoti, kaltindami opozicionierius suklastojus dalį parašų.

Tyrėjai ketvirtadienį pranešė, kad nustatė daugiau kaip 10 žmonių, kurie padėjo organizuoti ir dalyvavo liepos 27-osios nesankcionuotame mitinge Maskvos centre. Penki demonstrantai jau buvo sulaikyti, tarp jų – Aleksejus Miniaila, žinomas aktyvistas ir nepriklausomos politikės, neįregistruotos kandidatės Liubov Sobol padėjėjas.

Pareigūnai A. Miniailos butą apieškojo vidury nakties, socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė pats aktyvistas. „Tegul ateina, man nebaisu“, – sakė jis prieš savo sulaikymą ir ragino maskviečius tęsti protestus. „Mes nugalėsim“, – pridūrė A. Miniaila.

Per praėjusią savaitę vykusią nesankcionuotą demonstraciją buvo sulaikyti beveik 1,4 tūkst. žmonių. Prieš šią protesto akciją buvo sulaikyti beveik visi opozicijos lyderiai, jiems skirta iki 30 parų arešto, tačiau beveik visi likę asmenys jau yra paleisti.

Opozicija neigia, kad per demonstraciją kilo masinių neramumų, ir pabrėžia, kad akcija buvo taiki. Be to, teigia opozicionieriai, policija panaudojo jėgą prieš protestuotojus, o ne atvirkščiai.

L. Sobol, artima įkalinto opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygė, ragino rusus dalyvauti „taikiame“ pasivaikščiojime Maskvos centre ateinantį šeštadienį.

Socialiniame tinkle „Facebook“ susidomėjimą šiuo mitingu pareiškė beveik 17 tūkst. vartotojų.