Marco Rubio per pokalbį telefonu su kinų URM pareiškė norintis konstruktyvaus dialogo su Kinija

M. Rubio per pokalbį telefonu su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi (Vang I) „pabrėžė atviro ir konstruktyvaus bendravimo įvairiais dvišaliais klausimais svarbą“, nedetalizuodamas sakė Valstybės departamentas.
M. Rubio, kaip senatorius buvo žinomas dėl savo griežtos pozicijos Kinijos atžvilgiu ir per savo patvirtinamąjį posėdį perspėjo apie visapusišką pasaulinę kovą, siekiant užkirsti kelią Pekinui aplenkti Jungtines Valstijas ir tapti dominuojančia pasauline galia.
Tačiau M. Rubio liepą Malaizijoje turėjo draugišką susitikimą su Wang Yi. JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) savo ruožtu gyrė savo santykius su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) ir išreiškė viltį netrukus jį aplankyti.
Vis dėlto D. Trumpas neseniai užsiminė, kad padidins muitus Kinijai, kaip jau padarė Indijai, dėl naftos pirkimo iš Rusijos, kuri nepaisė JAV lyderio raginimų nutraukti ugnį Ukrainoje.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos vadovas lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) praėjusią savaitę dalyvavo didžiuliame parade, skirtame paminėti 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines. D. Trumpas apkaltino juos rezgant sąmokslą prieš Jungtines Valstijas.
Naujausi komentarai