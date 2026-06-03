Marco Rubio: Donaldas Trumpas dalyvaus artėjančiame NATO viršūnių susitikime Turkijoje

„Prezidentas pats dalyvaus kitame NATO valstybių vadovų susitikime, kuriame visi šie klausimai bus išsiaiškinti“, – pareiškė M. Rubio Atstovų Rūmų užsienio reikalų komitetui, turėdamas omenyje liepos 7–8 dienomis Ankaroje vyksiantį aukščiausiojo lygio susitikimą.
„Mes tebesame NATO nariai, tačiau NATO reikia reikšmingų pokyčių“, – pridūrė jis.
Aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris suburs 32 valstybes nares, M. Rubio pavadino „galbūt svarbiausiu susitikimu NATO istorijoje, nes yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti ir išspręsti“.
Nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisijungti prie Jungtinių Valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną, JAV santykiuose su kariniu aljansu tvyro įtampa ir Vašingtonas net išvedė dalį karių iš Europos.
Antradienį liudydamas Kongrese M. Rubio išreiškė nusivylimą dėl Ispanijos atsisakymo leisti JAV pajėgoms naudoti jos bazes smūgiams prieš Iraną.
„Turime to aljanso narių, kurie iš esmės atsisako leisti naudoti tas bazes nepaprastosios padėties atveju“, – pareiškė M. Rubio ir pridūrė, jog tai yra priežastis „kvestionuoti visą reikalą“.
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