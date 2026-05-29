Magyaras: Vengrija netieks ginklų Ukrainai

Apie tai penktadienį rašo „TVP World“.
Komentarus apie ginklų tiekimą Ukrainai P. Magyaras išsakė po ketvirtadienį Briuselyje vykusio susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, kuriame buvo aptartas pasirengimas artėjančiam Aljanso viršūnių susitikimui Ankaroje.
Socialiniame tinkle „X“ P. Magyaras teigė: „Vengrija ir vėl bus patikima partnerė stipriausiame pasaulio kariniame aljanse“, tačiau pridūrė: „Informavau generalinį sekretorių, kad Vengrija netiekia ginklų ar karinės įrangos Ukrainai.“
Jo atsisakymas siųsti ginklus Kyjivui, kartu su tokia politika kaip draudimo importuoti maisto produktus iš Ukrainos atnaujinimas, greičiausiai nuvils kai kuriuos Europos analitikus ir politikus, kurie tikėjosi palankesnės Vengrijos pozicijos Ukrainos atžvilgiu po to, kai ne vienerius metus Viktoro Orbano vyriausybė dažnai konfliktuodavo su Kyjivu ir blokuodavo su karu susijusias ES bei NATO iniciatyvas.
Anksčiau P. Magyaras sakė, kad palaikys naujų derybinių skyrių atidarymą Ukrainos stojimo į ES procese tik tuo atveju, „jei bus pasiektas susitarimas dėl vengrų mažumos teisių Užkarpatėje“.