Magyaras pagrasino Vengrijos prezidentui apkalta

Tai P. Magyaras pareiškė pirmadienį žurnalistams po susitikimo su šalies vadovu, praneša agentūra „Reuters“.
P. Magyaras ir jo proeuropietiška konservatorių partija „Tisza“ balandį vykusiuose parlamento rinkimuose įveikė ilgametį premjerą Viktorą Orbaną ir šio ES kritišką dešiniųjų populistų partiją „Fidesz“ ir nuo tada reikalauja prezidento atsistatydinimo.
T Sulyokas nuo 2004 m. eina pareigas ir priklauso „Fidesz“ partijai.
P. Magyaras taip pat paskelbė pirmadienį susitiksiąs su Centrinio banko vadovu Mihaly Varga.
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