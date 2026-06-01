 Magyaras pagrasino Vengrijos prezidentui apkalta

Magyaras pagrasino Vengrijos prezidentui apkalta

2026-06-01 12:14
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Naujasis Vengrijos premjeras Peteris Magyaras pagrasino prezidentui Tamasui Sulyokui apkalta, jei šis neatsistatydins.

<span>Magyaras pagrasino Vengrijos prezidentui apkalta</span>
Magyaras pagrasino Vengrijos prezidentui apkalta / Scanpix nuotr.

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Tai P. Magyaras pareiškė pirmadienį žurnalistams po susitikimo su šalies vadovu, praneša agentūra „Reuters“.

P. Magyaras ir jo proeuropietiška konservatorių partija „Tisza“ balandį vykusiuose parlamento rinkimuose įveikė ilgametį premjerą Viktorą Orbaną ir šio ES kritišką dešiniųjų populistų partiją „Fidesz“ ir nuo tada reikalauja prezidento atsistatydinimo.

T Sulyokas nuo 2004 m. eina pareigas ir priklauso „Fidesz“ partijai.

P. Magyaras taip pat paskelbė pirmadienį susitiksiąs su Centrinio banko vadovu Mihaly Varga.

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