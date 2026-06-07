Madride popiežiaus Leono XIV aukotose mišiose – milijoninė žmonių minia

Tarp susirinkusiųjų Kibelės aikštėje, kurioje Madrido „Real“ sirgaliai paprastai švenčia savo futbolo klubo pergales, buvo ir karalius Felipe VI (Felipė VI) bei karalienė Letizia (Leticija).
Popiežius šeštadienį atvyko į Ispaniją vizito, kurio metu daugiausia dėmesio bus skiriama imigracijai ir socialiniam teisingumui.
Per savo septynių dienų kelionę Leonas XIV pasakys kalbą Ispanijos parlamente ir palaimins naująjį Barselonos Šv. Šeimos (Sagrada Familia) bazilikos bokštą – dabar aukščiausią pasaulyje bažnyčią.
Jis taip pat susitiks su katalikų dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis, pranešė Vatikanas.
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