 Madride popiežiaus Leono XIV aukotose mišiose – milijoninė žmonių minia

Madride popiežiaus Leono XIV aukotose mišiose – milijoninė žmonių minia

2026-06-07 12:48
BNS inf.

Madrido centre sekmadienį popiežiaus Leono XIV aukotose mišiose po atviru dangumi dalyvavo daugiau nei 1,2 mln. žmonių, pranešė organizatoriai antrąją jo savaitės trukmės vizito Ispanijoje dieną.

<span>Madride popiežiaus Leono XIV aukotose mišiose – milijoninė žmonių minia</span>
Madride popiežiaus Leono XIV aukotose mišiose – milijoninė žmonių minia / Scanpix nuotr.

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Tarp susirinkusiųjų Kibelės aikštėje, kurioje Madrido „Real“ sirgaliai paprastai švenčia savo futbolo klubo pergales, buvo ir karalius Felipe VI (Felipė VI) bei karalienė Letizia (Leticija).

Popiežius šeštadienį atvyko į Ispaniją vizito, kurio metu daugiausia dėmesio bus skiriama imigracijai ir socialiniam teisingumui.

Per savo septynių dienų kelionę Leonas XIV pasakys kalbą Ispanijos parlamente ir palaimins naująjį Barselonos Šv. Šeimos (Sagrada Familia) bazilikos bokštą – dabar aukščiausią pasaulyje bažnyčią.

Jis taip pat susitiks su katalikų dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis, pranešė Vatikanas.

Šiame straipsnyje:
Madridas
Leonas XIV
mišios
Minia

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