Maču Pikču griežtai ribos lankytojų skaičių

Maču Pikču griuvėsiai dėl koronaviruso pandemijos yra uždaryti daugiau kaip tris mėnesius. Kad būtų garantuota reikalinga distancija, įspūdingą vietą per dieną galės aplankyti tik 675 vietiniai ir užsienio turistai, sakė Kusko gubernatorius Jeanas Paulas Benavente‘as. Kai kurios zonos liks uždarytos ir toliau. Be to, lankytojai turės dėvėti kaukes.

Inkų miestas Maču Pikču pastatytas Anduose 1438-1471 metais. Jis įtrauktas į pasaulio kultūros paveldo sąrašą.

Peru yra antra labiausiai pandemijos paveikta Lotynų Amerikos šalis po Brazilijos. Čia, oficialiais duomenimis, patvirtinta 225 000 infekcijos atvejų, apie 6 500 žmonių mirė.