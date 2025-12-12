Machado pabėgimas iš Venesuelos – ilga, baugi naktinė kelionė banguota jūra

Bryanas Sternas, vadovaujantis pelno nesiekiančiai gelbėjimo organizacijai, išsamiai papasakojo apie šią misiją interviu „CBS News“, paskelbtame ketvirtadienį, po to, kai Venesuelos opozicijos veikėja pasirodė Norvegijoje, jau pasibaigus Nobelio taikos premijos įteikimo ceremonijai.
„Buvo pavojinga. Buvo baugu“, – sakė JAV specialiųjų pajėgų veteranas B. Sternas, apibūdindamas tamsą ir jūros bangas, kurios vis dėlto suteikė patogią priedangą pabėgimui.
Jis prisiminė susitikimą su M. C. Machado atviroje jūroje po to, kai ji paliko Venesuelą, kur nuo 2024 m. rugpjūčio mėnesio slapstėsi bijodama prezidento Nicolaso Maduro persekiojimo.
Ji įlipo į jo valtį 13–14 valandų kelionei į neatskleidžiamą vietą, kad galėtų įsėsti į lėktuvą, kaip numatyta misijoje, suplanuotoje vos prieš keturias dienas, pranešė CBS.
„Jūros sąlygos mums buvo idealios, bet tikrai ne tokios, kokiose šiaip norėtųsi būti... kuo aukštesnės bangos, tuo sunkiau ką nors pamatyti per radarus, – sakė B. Sternas. – Buvo nakties vidurys – mėnulis labai blausus, dangus šiek tiek apsiniaukęs, labai sunku ją nors įžiūrėti, valtys be šviesų. Visi buvome peršlapę. Mano komanda ir aš buvome permirkę iki siūlo galo. Ji taip pat buvo sušalusi ir sušlapusi. Jos kelionė buvo labai sunki.“
„Ji buvo labai laiminga. Ji buvo labai susijaudinusi. Ji buvo labai pavargusi“, – sakė B. Sternas, pridurdamas, kad jo komandoje tiesiogiai dalyvavo apie dvi dešimtis žmonių.
„Dosnūs donorai“
M. C. Machado atstovas patvirtino, kad B. Sterno organizacija „Grey Bull Rescue Foundation“ vykdė operaciją, kuri prasidėjo dar antradienį, sakė CBS.
Šis pranešimas pasirodė po kito, „paskelbto Wall Street Journal“, kad M. C. Machado dėvėjo peruką ir buvo kitaip pakeitusi išvaizdą, kad pabėgtų iš savo slėptuvės Venesuelos sostinės Karakaso priemiestyje.
B. Sternas neatskleidė detalių apie operacijos eigą sausumoje, motyvuodamas tuo, kad jo įmonei reikės dirbti Venesueloje ateityje.
Jis CBS sakė, kad M. C. Machado misiją finansavo „keletas dosnių donorų“, iš kurių nė vienas nebuvo JAV pareigūnas.
„JAV vyriausybė neprisidėjo prie šios operacijos nė centu, bent jau kiek man žinoma“, – sakė B. Sternas.
Tačiau jis pridūrė, kad jo organizacija „neoficialiai bendradarbiavo“ su JAV kariuomene dėl pozicijų ir planų, daugiausia siekiant išvengti oro smūgių.
M. C. Machado ketvirtadienį sakė, kad turėjo JAV paramą išvykti iš Venesuelos.
Ji paskelbė planuojanti grįžti namo, tačiau neaišku, kaip ir kada tai padarys.
B. Sternas sakė, kad jo organizacija nedalyvaus šioje operacijoje, nes ji tik išveža žmones iš šalių, o ne įveža juos.
„Čia jau ji turi pati nuspręsti. Aš manau, kad ji neturėtų grįžti. Bet ji nori. Maria yra tikrai uždegantis žmogus“, – sakė jis.
