Atskleidė daugiau detalių apie negaluojantį A. Lukašenką: parskrido į Baltarusiją lydimas medikų

Ar Aliaksandrui Lukašenkai neateina paskutinioji? Socialiniai tinklai ūžia jau kelias dienas. 68-erių metų diktatoriaus baltarusiai neišvydo net per valstybinę šventę Minske antrąjį gegužės sekmadienį, pasakojama LNK reportaže.

„Leiskite paskelbti Baltarusijos Respublikos prezidento Aliaksandro Grigorjevičiaus Lukašenkos kreipimąsi minit valstybinės vėliavos, herbo ir himno dieną“, – sakė Baltarusijos premjeras Romanas Golovčenka.

A. Lukašenkos kalbą nuskaitė premjeras.

Kol Baltarusijos propagandinė žiniasklaida tyli, opoziciniai šaltiniai sako, kad turi duomenų jog A. Lukašenka į ligoninę netoli Minsko atvežtas dar šeštadienį vakare. Diagnozė, anot opozicionieriaus Pavelo Latuškos, – infekcinis alerginis miokarditas, t. y. uždegiminis širdies raumens pažeidimas po infekcijos.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Opozicijos vedlė Sviatlana Cichanouskaja tviteryje iškart paskelbė, kad ruoštis viskam. „Apie diktatoriaus A. Lukašenkos sveikatą sklando daug gandų. Mums tai reiškia tik vieną: turim būti gerai pasiruošę visiems scenarijams. Pasukti Baltarusiją demokratijos keliu ir neleisti Rusijai kištis. Mums reikia, kad tarptautinė bendruomenė būtų aktyvi ir greita“.

Kad A. Lukašenka negaluoja, patvirtina jau ir rusų politikai. Valstybės Dūmos NVS komiteto atstovas prasitarė: A. Lukašenka išties susirgo, bet ne COVID-19. Nepatvirtintais duomenimis A. Lukašenkai – griežtas lovos režimas. O jo gydyti anksčiau buvo atskridę ir profesoriai iš Maskvos.

Beje, būtent per gegužės 9-osios – „Pergalės dienos“ paradą, V. Putino iškviestas A. Lukašenka akivaizdžiai jau negalavo. Nors slėpė ranką, ši buvo sutvarstyta. Fizinį silpnumą išdavė ir kančios iškreiptas veidas. Be to, kad vos 300 m. atstumą jį veną apsaugininkams teko vežti elektromobiliu.

Nežinomo kario paminklo link paskutinius žingsnius A. Lukašenka pajėgė įveikti pats. Per „Pergalės dieną“ net neliko pietauti Maskvoje: A. Lukašenkai iškviesti medikai ir jų lydimas parskrido į Baltarusiją. Nuo tada nebesirodo viešumoje.