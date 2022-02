A. Lukašenka siūlo Minske surengti Rusijos ir Ukrainos derybas

„Mes slavai, trys slaviškos tautos. Susėskime ir išspręskime savo likimą kartą ir visiems laikams. Koks pagrindas? Aš [Ukrainos prezidento Volodymyro] Zelenskio vietoje įsikibčiau to. [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas pareiškė (ir šaunuolis, per pokalbį pagyriau jį už tai): „Mes – ne okupantai, mes neketiname okupuoti Ukrainos“, – kalbėjo A. Lukašenka per operatyvinį pasitarimą Minske. Jį cituoja valstybinė naujienų agentūra „BelTa“.

A. Lukašenka pasiūlė tokias derybas surengti Baltarusijos sostinėje.

„Ko dar reikia? Tai pagrindas deryboms. Jis (V. Putinas) iš tiesų nesirengia okupuoti. Kam reikia tokio galvos skausmo. Niekas nesiruošia ten steigti savo pajėgų ar vyriausybių. Tai juk pagrindas deryboms. Remdamiesi šiuo pagrindu parenkime darbotvarkę ir sprendimus“, – kalbėjo jis.

A. Lukašenka išreiškė įsitikinimą, kad derybos yra vienintelis būdas eskalacijai sustabdyti.

V. Putinas anksti ketvirtadienį pradėjo aviacijos ir sausumos pajėgų puolimą, per televiziją netikėtai paskelbęs, kad pradeda karinę operaciją Ukrainoje jos separatistams ginti ir provakarietiškai savo kaimynei „demilitarizuoti ir denacifikuoti“.