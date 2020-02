A. Lukašenka: Baltarusija pasirengusi su JAV parama pirkti naftą per Baltijos uostus

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pareiškė, jog jo šalis pasirengusi „su JAV parama“ pirkti naftą per Lietuvos ar Latvijos uostus.

„Aš pabaltijiečiams siūlau: mes galime pirkti naftą per Baltiją, atsigabenti ją per Lietuvą ar Latviją (kaip sutarsime), perdirbti ir aprūpinti (naftos produktais – red.) visą Baltijos regioną“, – penktadienį kalbėjo A. Lukašenka.

Baltarusijos lyderį cituoja šios šalies valstybinė naujienų agentūra „Belta“ ir Rusijos „Interfax“.

Pasak jo, taip galėtų būti žaliava aprūpinta viena iš dviejų Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų – Novopolocko „Naftan“, o antroji gamykla šalies pietrytinėje Gomelio srityje naftą gautų per Juodąją jūrą ir orientuotųsi į Ukrainos bei kai kurių Europos šalių rinkas.

Be to, A. Lukašenka pakartojo ketinimus Rusijos eksporto naftotiekio „Družba“ vieną gijų pradėti naudoti atbuline eiga – naftos importui į Baltarusiją iš Lenkijos, per Gdansko uostą.

„Naftą iš JAV, JAE ar kitų tiekėjų galime importuoti ir per Gdanską bei atsipumpuoti vamzdynu“, – sakė jis.

A. Lukašenka taip pat pareiškė, jog Baltarusija gali savo reikmėms pradėti naudoti naftą iš „Družba“ tranzitinių gijų, jei Rusija ir toliau netieks jos Baltarusijai reikiamais kiekiais.

„Jei iš Rusijos ir toliau negausime naftos reikiamais kiekiais – tarpvyriausybiniu susitarimu numatytas 24 mln. tonų tiekimas per metus, o sausį gavome vos 0,5 mln. tonų, o tai yra 1,5 mln. tonų stygius – pradėsime pumpuoti iš tranzitinio vamzdžio“, – perspėjo Baltarusijos prezidentas.

Jo žodžiais, jau vasarį iš tranzitinių „Družba“ gijų gali būti paimta iki 2 mln. tonų naftos.

A. Lukašenka pridūrė, jog jokių premijų Rusijos naftos eksportuotojams už jos tiekimą Baltarusijos perdirbimo gamykloms mokėti neketinama.

Minskui ir Maskvai ginčijantis dėl angliavandenilių tiekimo sąlygų, Rusija nuo šių metų pradžios kelioms paroms buvo nutraukusi Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų aprūpinimą žaliava. Tiekimas po kelių parų buvo atnaujintas tik iš dalies – kukliomis apimtimis.

Baltarusijos lyderis derybose su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu prieš savaitę nieko esminio nepasiekė – naftą iš Rusijos teks pirkti rinkos sąlygomis, o Baltarusijai, kaip atskirai valstybei, Rusijos dujų jos vidaus kainos tikėtis neverta.

Kol kas Baltarusija šiemet ryžosi įsigyti tik vieną alternatyvų rusiškai naftos krovinį – maždaug 86 tūkst. tonų norvegiškos naftos buvo atgabenta į Klaipėdos uostą, o į Baltarusiją ją pergabeno „Lietuvos geležinkeliai“.