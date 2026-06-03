 Loterijoje laimėtas įspūdingas prizas

Loterijoje laimėtas įspūdingas prizas

2026-06-03 11:18
Martas Kalendra (LNK)

Rekordas Čekijoje. „Eurojackpot“ žaidime laimėtas įspūdingas prizas.

<span>Loterijoje laimėtas įspūdingas prizas</span>
Loterijoje laimėtas įspūdingas prizas / Magnific.com nuotr.

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Vieno čeko ranka buvo laiminga – jis ištraukė bilietą, laimėjusį net 120 milijonų eurų siekusį „Eurojackpot“ aukso puodą. Iš viso loterijoje dalyvavo devyniolikos šalių gyventojai, o antras pagal dydį laimėjimas – 4 milijonai eurų – atiteko keturiems žaidėjams iš Vokietijos ir vienam iš Norvegijos.

„Negalime teikti informacijos apie laimėtoją, nes tai darome siekdami apsaugoti žaidėją“, – teigė „Allwyn Czech Republic“ atstovė Dita Stejskalová.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Vis dėlto aišku, kad žaidėjas laimę bandė ne pirmą kartą.

„Laimėtojas – klientas, kuris su mumis jau ilgą laiką. Tai vienas iš mūsų internetinių žaidėjų, todėl asmuo yra užsiregistravęs svetainėje“, – pasakojo D. Stejskalová.

Tiesa, laimėjimas šiek tiek sumažės, nes laimingasis turės susimokėti mokesčius. Į valstybės biudžetą įkris net 18 milijonų eurų. Čekas vis tiek turės rimtai apsvarstyti, kur išleisti likusius 100 milijonų.

„Net ir turinčiam tris milijardus galioja tie patys principai, kaip ir norinčiam investuoti 30 tūkstančių. Būtina išsikelti tikslus, kuriuos norite pasiekti. Tačiau trijų milijardų atveju tie tikslai skiriasi, nes jūs nesprendžiate, ar turėsite pakankamai pinigų pensijai, o kaip sukaupti kartų turtą, kuriuo jūsų šeima galėtų naudotis šimtus metų“, – aiškino ekonomistas Pavelas Peterka.

Didžiausias loterijos laimėjimas Čekijos istorijoje iki šiol buvo užfiksuotas prieš dešimt metų, kai laimingasis taip pat tarptautinėje loterijoje susižėrė 100 milijonų eurų.

Šiame straipsnyje:
Eurojackpot
loterija
prizas
čekija

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Komentarai

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Komentarai

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Gintaras
Viskas yra rimta ir be mažiausios apgaulės.2019 metais aš pats laimėjau 126.000 tūkstančių eurų ir po trijų dienų pinigai iki paskutinio gulėjo jau mano sąskaitoje.Taigi visiškas jūsų reikalas galit lošti galit nelikti.Aš tik noriu pasakyti,kad 100% vyksta tikrai ir apgaule jokia net nekvepia.
3
-2
Rimantas
Tai aferistų loterija ! - kas patikrins ar iš vis yra toks laimėtojas ?! - tik mažas sumas numeta kaip šunim kaulą !
6
0
Kaunietis
Aš nepasitikiu tom jų loterijomis manau kad čia žmonių ira mulkinimas!
7
0
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