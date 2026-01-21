 Mirtina avarija Lenkijoje: lietuvis vairuotojas išgirdo kaltinimus

Mirtina avarija Lenkijoje: lietuvis vairuotojas išgirdo kaltinimus

2026-01-21 14:52 kauno.diena.lt inf.

Lenkijos prokuratūra pateikė kaltinamąjį aktą lietuviui Aleksandrui S. Jis, tyrėjų teigimu, praėjusių metų gegužę netoli Varšuvos, greitkelyje S2, šalia Konotopos miesto, sukėlė tragišką avariją, per kurią žuvo penki žmonės ir trys buvo sužeisti.

Mirtina avarija Lenkijoje: lietuvis vairuotojas išgirdo kaltinimus
Mirtina avarija Lenkijoje: lietuvis vairuotojas išgirdo kaltinimus / Asociatyvi Freepik.com, Jacek Dobrzynski nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Primename, kad lietuvio vairuojamas mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“, kuriame buvo aštuoni žmonės, susidūrė su vilkiku. Abu vairuotojai buvo blaivūs.

Per avariją penki mikroautobuso keleiviai žuvo įvykio vietoje. Dvi keleivės buvo sunkiai sužeistos, taip pat sužeistas vairuotojas, 53 metų Lietuvos pilietis.

Kaip rašo tvn24.pl, kaltinamasis aktas teismui buvo pateiktas sausio 14 d. Aleksandrui S. buvo pateikti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso 173 straipsnio 1 ir 3 dalis (sausumos eismo įvykis). Jam skirta kardomoji priemonė – suėmimas. Jis yra kalinamas iki šiol.

Tyrėjai teigė, kad lietuvis naktį elgėsi neatsargiai ir nestebėjo kelio, dėl ko susidūrė su „Scania“ vilkiku, stovėjusiu avarinėje juostoje – vilkikas buvo tinkamai pažymėtas avarinėmis šviesomis ir įspėjamuoju trikampiu.

Be to, Aleksandras S., anot prokuratūros, neturėjo licencijos vežti daugiau nei septynis ir ne daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant vairuotoją.

„Aleksandras S. taip pat bus patrauktas atsakomybėn už vairavimo draudimo pažeidimą. Šis draudimas buvo skirtas remiantis Gdansko apylinkės teismo 2022 m. nuosprendžiu. Vyrui vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio“, – tvnwarszawa.pl sakė Varšuvos apylinkės prokuratūros prokuroras Piotras Romaniukas. 

Šiame straipsnyje:
Lenkija
avarija
lietuvis vairuotojas
mirtina avarija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų