Leyen atlaikė dar vieną balsavimą dėl nepasitikėjimo

Parlamentarai 390 balsais atmetė atitinkamą Prancūzijos dešiniųjų populistų iniciatyvą. Už nepasitikėjimą buvo 165 deputatai, 10 – susilaikė. Tai buvo jau ketvirtas nesėkmingas badymas pareikšti nepasitikėjimą U. von der Leyen šią kadenciją, praneša agentūra APA.
Prancūzijos dešiniųjų populistų lyderis Jordanas Bardella ir kiti jo frakcijos „Patriotai už Europą“ (PfE) parlamentarai iniciatyvą argumentavo ES prekybos susitarimu su Pietų Amerikos MERCOSUR bloko šalimis. Jie kaltino U. von der Leyen „besitęsiančiu nesugebėjimu išgirsti mūsų ūkininkus ir piliečius“.
Kad Europos Komisijai būtų pareikštas nepasitikėjimas, „už“ turi balsuoti dviejų trečdalių dauguma – mažiausiai 360 parlamentarų.
