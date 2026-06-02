Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose uždrausti mobiliuosius telefonus

Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginius. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose.
B. Nowacka pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimtys sveikatos saugos ir mokymo tikslais.
Ministrės teigimu, šis įstatymo pakeitimas yra atsakas į dažnus mokytojų prašymus ir didžiulę visuomenės paramą mobiliųjų telefonų naudojimo apribojimams, siekiančią 85 proc. apklaustųjų.
Pasak B. Nowackos, šiuo metu tokia priemonė jau yra savanoriškai įgyvendinta daugiau nei pusėje Lenkijos mokyklų.
Dabar įstatymo projektas perduodamas Lenkijos parlamento žemiesiems rūmams tolesniam svarstymui.
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