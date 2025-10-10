Lenkijos informacinėje erdvėje stiprėja prorusiška propaganda apie „Vakarų kaltę“ dėl karo

„Lenkijos informacinėje erdvėje daugėja prorusiškų naratyvų. Jie skirti skleisti mintį, kad JAV ir ES neva „išprovokavo“ Rusiją pradėti karą prieš Ukrainą, todėl už konfliktą atsakingi Vakarai, o ne Kremlius“, – sakoma „Telegram“ kanale paskelbtame Ukrainos Kovos su dezinformacija centro pranešime.
Tokios žinutės aktyviai skleidžiamos feisbuke, dažnai lydimos raginimų „neleisti Lenkijai būti įtrauktai į karą“. Įrašuose kartojami pažįstami Rusijos propagandos teiginiai, tokie kaip „Maidaną suplanavo ir finansavo JAV“, „Krymas prisijungė prie Rusijos po teisėto referendumo“, „NATO kelia grėsmę Rusijos sienoms“ ir „Ukraina atmetė taiką, spaudžiama Vakarų“.
Kovos su dezinformacija centras pabrėžė, kad šie naratyvai yra didelio masto Rusijos įtakos operacijos, nukreiptos į Europos auditoriją, dalis. Pagrindinis jos tikslas – pakenkti ES ir NATO solidarumui bei susilpninti visuomenės paramą gynybos iniciatyvoms, vadovaujantis šūkiu: „Neleiskite Ukrainai mūsų įtraukti į karą“. Taip Kremlius siekia susilpninti Europos kolektyvinės gynybos pajėgumus, Rusijos grėsmei didėjant.
Anksčiau Kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka perspėjo, kad Rusija gali mėginti išbandyti Lenkijos sienos tvirtumą, naudodama sabotažo ir žvalgybos grupes.
