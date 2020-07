Lenkijos teismas jau gavo daugiau kaip 1 tūkst. skundų dėl prezidento rinkimų

Pasak jo, 400 skundų jau įregistruoti, dar 700 laukia savo eilės. Jų skaičius gerokai viršija daugumos ankstesnių rinkimų rodiklius.

„Rekordiniai buvo 1995 metų rinkimai. Tada Aukščiausiasis teismas sulaukė beveik 600 tūkst. protestų. Bet per visus kitus prezidento rinkimus protestų skaičius siekė kelias dešimtis ir tik vieną sykį viršijo 300“, - sakė AT atstovas.

Kaip pabrėžė K. Michałowskis, nors skundų padavimo terminas baigėsi ketvirtadienį, jie tebegaunami paštu, kuriuo buvo išsiųsti anksčiau, ir, pagal įstatymą, turi būti priimti. Daug protestų gaunama iš užsienio.

Pagal Lenkijos įstatymus, protestai po rinkimų gali būti pateikiami Aukščiausiajam teismui raštu per tris dienas nuo balsavimo rezultatų paskelbimo dienos. AT turi išnagrinėti gautus skundus per 21 dieną ir ne vėliau kaip iki rugpjūčio 3 d. išspęsti prezidento išrinkimo pagrįstumo klausimą. AT gali atmesti skundus arba juos priimti. Jeigu AT nuspręstų, kad skundai pakankamai rimti, jis galėtų anuliuoti rinkimų rezultatus.

Lenkijos prezidento rinkimų antrasis ratas buvo surengtas liepos 12 d. Dabartinis Lenkijos valstybės vadovas Andrzejus Duda surinko 51,03 proc. balsų, o jo varžovas, didžiausios šalyje opozicinės Piliečių platformos partijos atstovas, Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis – 48,97 proc.