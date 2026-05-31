Lenkijoje dėl melagingų pranešimų apie grėsmes sulaikyti šeši asmenys, įskaitant žinomą advokatą

Naujausias įtariamasis, žinomas 48 metų Varšuvos advokatas, buvo sulaikytas sekmadienį, vykdant kitą tyrimą dėl didelio atgarsio sulaukusių pranešimų, nukreiptų prieš aukščiausius valstybės pareigūnus, įskaitant Lenkijos prezidentą.
„Dar vienas sulaikymas dėl melagingų pavojaus signalų ir apsimetinėjimo kitais asmenimis. Šį kartą kitoje byloje nei pastarosios. Tai žinomas Varšuvos teisininkas“, – sekmadienį socialiniame tinkle „X“ parašė vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis (Marcinas Kervinskis).
Varšuvos policijos teigimu, Kriminalinio teroro ir nužudymų skyriaus pareigūnai, veikdami kartu su prokurorais, minimo advokato bute Varšuvoje ir automobilyje aptiko neteisėtai laikomų daiktų, įskaitant nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, tarnybinius pažymėjimus, tretiesiems asmenims priklausančius teisinius dokumentus, įvairius ginklus, šaudmenis ir 10 artilerijos sviedinių.
48 metų įtariamajam gresia septyni kaltinimai, įskaitant neteisėtą ginklų laikymą ir apsimetinėjimą buvusiais aukšto rango valstybės pareigūnais, siekiant siųsti melagingus įspėjimus valstybės institucijoms apie neva rengiamus pasikėsinimus nužudyti prezidentą ir užsienio reikalų ministrą.
Pranešama, kad vienu atveju įtariamasis prie grasinančių laiškų pridėjo kovinių šaudmenų.
Teismas patenkino prašymą advokatui skirti trijų mėnesių kardomąjį kalinimą, jam gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Anksčiau sulaikyti dar penki asmenys, nusitaikę į žinomus konservatyvių pažiūrų veikėjus, ką šeštadienį patvirtino M. Kierwinskis. Trims iš šių įtariamųjų jau paskirtas kardomasis kalinimas.
Melagingų pranešimų banga Lenkiją apėmusi nuo gegužės vidurio. Vien gegužės 10–15 dienomis gelbėjimo tarnybos reagavo į 12 atskirų melagingų pranešimų apie neva padėtas bombas ar tiesioginį pavojų gyvybei. Šie išpuoliai pirmiausia buvo nukreipti prieš konservatyvius žurnalistus, dešiniųjų pažiūrų politikus ir jų šeimas.
Gegužės 24-ąją gelbėjimo tarnybos ir ugniagesiai skubėjo į prezidento Karolio Nawrockio (Karolio Navrockio) motinos namus, gavę melagingą pranešimą, kad bute kilo gaisras.
Gelbėtojai taip pat vyko į partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) lyderio Jaroslawo Kaczynskio (Jaroslavo Kačinskio) privačią rezidenciją dėl melagingo pranešimo apie bombą.
Dešiniosios televizijos „TV Republika“ vyriausiasis redaktorius Tomaszas Sakiewiczius (Tomašas Sakevičius) taip pat tapo taikiniu, kai po melagingo skambučio apie neva jo namuose kilusį tiesioginį pavojų nepilnamečiui buvo surengtas teisėsaugos reidas.
Vidaus reikalų ir administracijos ministerija dėl susidariusios situacijos įsteigė specialią darbo grupę, kurią sudaro kibernetinių nusikaltimų ekspertai, Nacionalinis tyrimų institutas (NASK) ir Vidaus saugumo agentūra (ABW).
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