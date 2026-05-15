 Lenkijoje darbo netenka lenkų kalbos neišmokę kitataučiai gydytojai

Lenkijoje darbo netenka lenkų kalbos neišmokę kitataučiai gydytojai

2026-05-15 18:25
BNS inf.

Lenkija dėl naujų kalbos reikalavimų pradėjo atšaukti gydytojų iš ne Europos Sąjungos (ES) šalių licencijas, penktadienį praneša naujienų agentūra PAP.

<span>Lenkijoje darbo netenka lenkų kalbos neišmokę kitataučiai gydytojai</span>
Lenkijoje darbo netenka lenkų kalbos neišmokę kitataučiai gydytojai / Scanpix nuotr.

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Gydytojai iš ne ES šalių, dirbę pagal sąlygines medicinos licencijas, išduotas reaguojant į COVID-19 pandemiją ir Rusijos agresiją prieš Ukrainą, iki gegužės 1 dienos turėjo pateikti B1 lygio lenkų kalbos mokėjimo pažymėjimą.

Tiems, kurie laiku nepateikė dokumento, regioniniai medicinos rūmai pradėjo atšaukti teisę verstis gydytojo praktika Lenkijoje. Iki gegužės 12 dienos buvo atšauktos 208 licencijos, dauguma jų – regione, kuriam priklauso Varšuva.

Aukščiausiosios medicinos tarybos teigimu, ši problema gali paliesti iki 1 tūkst. užsienio gydytojų. Tai gali tapti dideliu iššūkiu regioninėms ligoninėms, kurios iki šiol sugebėjo išvengti darbuotojų trūkumo įdarbindamos medicinos personalą iš Ukrainos.

„Gauname pirmuosius laiškus iš provincijų ligoninių, kurioms tai gali būti problema, ir iš tiesų, jei jos dirba visu pajėgumu, bet kokio gydytojo praradimas yra problema“, – sakė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Mariuszas Klenckis (Marjušas Klenckis).

Tačiau jis pažymėjo, kad tai yra pavieniai atvejai, o ne sisteminė problema.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
lenkų kalba
kitataučiai gydytojai

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Komentarai

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Komentarai

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nu
Gydytojai ukraincai privalo į savo frontą važiuoti sužeistus gydyti, o ne šiltai Europoj užpečkiuose sėdėti.
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goga
Dešimt balų Lenkijai ! Bet reikia ne tik darbą atimt, o ir deportuoti, nes nesilaikė valstybės nurodymų. Nes visi tie šimtai atleistų tuoj ant pašalpų atsisės ir siurbs išlaikymą iš dirbančių žmonių.
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sdfg
Teisingai! Gaila, kad Lietuvoje to nėra, ir visas či.gonynas, pardon ukrai, dirba gydytojais, nors nieko neišmano, diplomus čig,, tai yra ukrai nusipirkę. Ir mokytojais ir darželio auklėtojais dirba nė žodžio nemokėdami lietuviškai ir su pirktais diplomais. Aš savo vaiką pervedžiau į kitą darželį, kai ten pasirodė čig, turiu galvoje ukrė, kuri atrodo kaip či.gonė,o kalba tik rusiškai, ukrainiečių nemoka ir jokios kitos nemoka. Na kur jus matėt kad pedagoginį baigęs nemokėtų nei tos šalies kalbos nei anglų kalbos??? Aferizmas kažkoks. Matyt iš kažkokių neaiškių čiurkynų tie "ukrai" plaukia, jie tik apsimeta ukrais iš Ukrainos, dokumentų prisipirkę. Gal čečėnai kokie ar nelabas juos žino kokie babajai.
1
0
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