 Lenkija iki birželio vidurio pratęsia mokesčių nuolaidą degalams

Lenkija iki birželio vidurio pratęsia mokesčių nuolaidą degalams

2026-05-28 20:29
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Lenkija ketina dar kartą pratęsti mokesčių sumažinimą benzinui ir dyzelinui, įvestą dėl Irano karo. 

Donaldas Tuskas
Donaldas Tuskas / AFP nuotr.

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Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratęsimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Tai sakoma ketvirtadienį paskelbtame Finansų ministerijos pranešime, kuriuo remiasi agentūra PAP.

Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 proc.

Be to, energetikos ministrui suteikta galimybė iki birželio pabaigos mažinti akcizą degalams. Anot duomenų, iki birželio vidurio bus taikomas dabartinis sumažinimas iki ES teisės aktų leidžiamo minimumo, kuris sudaro beveik septynis centus už litrą benzino ir dyzelino.

Taip pat toliau galioja maksimali mažmeninė degalų kaina, kurią kasdien nustato energetikos ministras, remdamasis vidutinėmis didmeninėmis kainomis ir didžiausių tiekėjų veiklos sąnaudomis. Už pažeidimus gali būti skiriamos iki 230 tūkst. eurų siekiančios baudos.

 

 

Šiame straipsnyje:
Lenkija
degalų kainos
mokesčių nuolaida degalams

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