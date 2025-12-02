 Lenkija apkaltino rusą šnipų ir kurstytojų tinklo organizavimu

2025-12-02 16:32
BNS inf.

Lenkija apkaltino vieną besislapstantį rusą šnipų ir kurstytojų tinklo organizavimu, antradienį pranešė Nacionalinė prokuratūra, pranešdama apie naujausią bylą, kurioje figūruoja Rusijos žvalgyba.

Lenkija apkaltino rusą šnipų ir kurstytojų tinklo organizavimu / Scanpix nuotr.

Pasak prokurorų, 28 metų vyras, kurio, kaip pranešama, šiuo metu Lenkijoje nėra, kaltinamas „vadovavęs organizuotai nusikalstamai šnipinėjimo ir sabotažo pobūdžio grupuotei (...) Rusijos žvalgybos vardu“.

Lenkija Rusiją ir jos artimą sąjungininkę Baltarusiją jau ne pirmąkart kaltina dėl sabotažo ir hibridinio karo veiksmų.

Praėjusią savaitę Lenkijos prokurorai apkaltino du ukrainiečius ir tris baltarusius darbu užsienio žvalgybos tarnybai.

Įtampa tarp Maskvos ir Varšuvos, artimos Ukrainos sąjungininkės, dar smarkiau išaugo lapkritį po dviejų incidentų Lenkijos geležinkelių tinkle, kuriuos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pavadino „valstybiniu terorizmu“.

Po to Lenkija nurodė uždaryti paskutinį likusį Rusijos konsulatą, o tai paskatino Maskvą imtis atsakomųjų veiksmų.

Lenkų žvalgybos tarnyba spalio mėnesį atskleidė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį Lenkijoje buvo sulaikyti 55 asmenys, įtariami veikę Maskvos vardu.

Naujausiam kaltinamajam Michailui Mirgorodskiui pateikti kaltinimai dėl žvalgybos duomenų rinkimo Rusijai, išpuolių prieš ukrainiečius ir baltarusius disidentus koordinavimo bei prorusiškų lankstinukų platinimo.

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) teigia, kad 2023 metais buvo suimti 16 M. Mirgorodskio grupės narių. Nuo to laiko kaltinimai pateikti dar aštuoniems asmenims, šešiems iš jų – už akių.

Pasak ABW, grupės veikla buvo koordinuojama per „Telegram“ kanalus, o jos nariai atlygį gaudavo kriptovaliutomis.

Maskva į šį pranešimą nereagavo, tačiau ankstesnius Lenkijos kaltinimus vadino rusofobija.

