 Latvijos prezidentas siūlo išplėsti apsauginę zoną prie šalies rytinės sienos

2025-08-19 23:58
Viljama Sudikienė (ELTA)

 Apsauginė zona prie Latvijos rytinės sienos turėtų būti išplėsta nuo dabartinių 12 metrų iki mažiausiai 42 metrų, antradienį apsilankęs prie Latvijos rytinės sienos žurnalistams pabrėžė prezidentas Edgaras Rinkevičius.

Edgaras Rinkevičius
Edgaras Rinkevičius / AFP nuotr.

Tai jau trečiasis E. Rinkevičiaus vizitas prie Latvijos rytinės sienos per trejus metus. Prezidentas pabrėžė, kad dabartinė pasienio infrastruktūros būklė labai skiriasi nuo tos, kuri buvo prieš dvejus metus. Jis pasidžiaugė, kad baigta tvoros palei Latvijos sieną su Baltarusija statyba.

„Tvora suteikia tam tikrą atgrasymo poveikį, bet tai nėra panacėja – reikia sistemų ir pasieniečių. Tai personalo klausimas“, – sakė E. Rinkevičius.

Latvijos ir Rusijos pasienyje įrengti vadinamieji drakono dantys, čekiški ežiai ir iškasti prieštankiniai grioviai, sakė E. Rinkevičius. Pasienio infrastruktūros plėtra tęsiama, pirmiausia, kritiškai svarbiose srityse.

Kalbėdamas apie galimą pasienio zonos išplėtimą ir jo poveikį, E. Rinkevičius teigė suprantantis gyventojus, kurių privati nuosavybė yra netoli Latvijos sienos. Tačiau sienos apsaugojimas yra nacionalinio saugumo prioritetas. Karo atveju pirmiausia nukentėtų privati nuosavybė, todėl reikia daryti viską, kad būtų išvengta karo, sakė prezidentas ir pridūrė, kad „dėl pasienio zonos išplėtimo reikės diskusijų Saeimoje“.

Apibūdindamas padėtį prie rytinės sienos, pasienio apsaugos vadas generolas Guntis Pujatas sakė, kad padėtis išlieka įtempta, bet stabili. Latvija ir toliau yra nelegaliai sieną kertančių asmenų taikinys, todėl ir toliau būtinos kasdienės pasienio stebėjimo priemonės bei valstybės institucijų, įskaitant policiją ir ginkluotąsias pajėgas, bendradarbiavimas, kad būtų sumažintas pavojus Latvijos nacionaliniam saugumui.

 

 

