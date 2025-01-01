 Latvijoje didės akcizai alkoholiui ir tabakui

Latvijoje didės akcizai alkoholiui ir tabakui

2025-12-04 12:12
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Latvijos parlamentas (Saeima) priėmė akcizų įstatymo pataisas, kurios numato tolesnį šio vartojimo mokesčio didinimą alkoholiui, tabakui ir saldintiems gėrimams.

Latvijoje didės akcizai alkoholiui ir tabakui / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Pataisos susijusios su parlamento svarstomu 2026 metų valstybės biudžeto įstatymo projektu ir ateinančių trejų metų biudžetų sistema.

Pataisos numato laipsnišką akcizų didinimą nuo kitų metų kelioms prekių grupėms, įskaitant alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, nealkoholinius ir energetinius gėrimus.

Po dvejų metų bus panaikintas lengvatinis akcizo tarifas naftos produktams, naudojamiems laisvuosiuose uostuose ir specialiosiose ekonominėse zonose, siekiant paskatinti atsinaujinančios ir ekologiškesnės energijos naudojimą mašinose ir įrangoje.

Nuo kitų metų kovo vidurio didės akcizas spiritiniams gėrimams, o nuo 2028 metų kovo – visiems alkoholiniams gėrimams.

Kitais metais ir nuo 2027-ųjų numatomas spartesnis visų tabako gaminių kainų padidėjimas dėl akcizo kėlimo.

Nuo 2028 metų akcizas didės ir saldintiems gėrimams, o energetiniams gėrimams bus taikomas atskiras akcizo tarifas.

Taip pat numatoma, kad nuo 2028 metų akcizu bus apmokestinami maitinimo įstaigose paruošti nealkoholiniai gazuoti gėrimai. Iki šiol akcizas netaikomas tiek negazuotiems, tiek ir gazuotiems gėrimams, paruoštiems vartoti nedelsiant pardavimo vietoje.

