 Latvija išplatino tvariųjų vyriausybės obligacijų emisiją

Latvija išplatino tvariųjų vyriausybės obligacijų emisiją

2026-06-04 15:21
BNS inf.

Latvijos iždas valstybės vardu trečiadienį išplatino septynerių metų trukmės 1 mlrd. eurų vertės tvariųjų vyriausybės obligacijų emisiją su 3,525 proc. metine palūkanų norma ir 3,5 proc. kupono norma, pranešė Valstybės iždas.

<span>Latvija išplatino tvariųjų vyriausybės obligacijų emisiją</span>
Latvija išplatino tvariųjų vyriausybės obligacijų emisiją / Pixabay nuotr.

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Į obligacijas investavo daugiau nei 70 investuotojų, daugiausia turto valdytojų iš Europos šalių, o bendra investuotojų paklausa viršijo 2,4 mlrd. eurų.

Pagrindiniai emisijos platinimo bankai buvo „BNP Paribas“ ir „Credit Agricole CIB“.

Obligacijos buvo išleistos antrą kartą siekiant paremti Latvijos tvarų vystymąsi pagal Tvariųjų obligacijų emisijos sistemą, kuri dar kartą patvirtina šalies įsipareigojimą toliau siekti klimato neutralumo iki 2050 m. ir pereiti prie tvarios bei socialiai įtraukios ekonomikos.

Valstybės iždas praneša, kad 2021 metais nustatyta Tvariųjų obligacijų išleidimo sistema sudarė sąlygas Latvijai pirmą kartą istorijoje išleisti tvariųjų obligacijų tarptautinėse kapitalo rinkose tų pačių metų gruodį, kai buvo išleista šešerių metų trukmės obligacijų už 600 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
Latvija
obligacijų emisija

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Jo jo .bo
Jau iki 2050 paskui vel nukels, kas jais tiki?
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