Kyjive ant statulos „Motina Tėvynė“ skydo sužibo Ukrainos herbas

Operacija, kurios metu vietoj sovietinio herbo ant 62 m aukščio plieninės moters figūros laikomo skydo buvo uždėtas trišakis, prasidėjo praėjusį mėnesį, Ukrainai valant viešąsias erdves nuo Rusiją ir sovietų valdžią primenančių dalykų.

Antradienį darbininkai nuėmė nuo skydo kūjį ir pjautuvą.

Saulėtą sekmadienio rytą, netrukus po 6 val., statybininkai ir pramoniniai alpinistai iškėlė 7,6 m aukščio trišakį į jam numatytą vietą.

Jie pozavo ant skydo viršaus, mojuodami Ukrainos vėliava.

Žvilganti „Motina Tėvynė“ stovi Ukrainos sostinėje ant Dniepro upės kranto, iškėlusi kardą ir skydą.

Aukščiausias Ukrainos paminklas, kurio aukštis, įskaitant pagrindą, siekia 102 metrus, buvo pastatytas 1981 metais kaip paminklas sovietų pergalei Antrajame pasauliniame kare.

Dabar jis yra muziejaus apie Ukrainos vaidmenį Antrajame pasauliniame kare dalis.

„Kaip tik“

Be kita ko, statulą ketinama pervadinti „Ukrainos motina“, nes dabartinis jos pavadinimas siejasi su sovietmečiu. Nuimtas herbas su kūju ir pjautuvu taps muziejaus eksponatu.

Ukrainos Antrojo pasaulinio karo istorijos muziejaus generalinis direktorius Jurijus Savčukas naujienų agentūrai AFP sakė, kad iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos gavo sveikinimą dėl trišakio iškėlimo ir tikisi, kad šalies vadovas dalyvaus oficialiame atidaryme.

Šiandien graži, saulėta diena, Dniepras čiurlena, nėra oro pavojaus. Ant skydo – trišakis. Šlovė Ukrainai!

„Labai smagu, kad baigėme tam tikrą darbų etapą“, – sakė jis AFP.

„Šiandien graži, saulėta diena, Dniepras čiurlena, nėra oro pavojaus. Ant skydo – trišakis. Šlovė Ukrainai!“ – sakė jis, paspaudęs ranką statybininkams ir perdavęs jiems V. Zelenskio žinutę.

„Šlovė Ukrainai! Šlovė didvyriams! Šlovė ginkluotosioms pajėgoms!“ – ištarė trišakio skulptorius Oleksijus Perhamenščykas, mojuodamas Ukrainos vėliava.

„Esu laimingas, nes jis kaip tik tinkamas – nei per didelis, nei per mažas, nei per plonas“, – sakė jis AFP.

Jis teigė, kad vėliau planuoja pakilti į viršų ir trišakį tobulai išcentruoti ir apdailinti paviršių, kad „jis atrodytų taip, tarsi būtų buvęs ten iš pradžių“.

„Esu dėkingas, kad man buvo patikėta ši užduotis, ir tikiuosi, kad ukrainiečių tauta tuo džiaugsis“, – kalbėjo jis.

Scanpix nuotr.

„Išmintingai ir laikantis tinkamo požiūrio“

„Esame tikri, kad darbai bus baigti iki mūsų nacionalinių švenčių – Vėliavos dienos (rugpjūčio 23-iosios) ir Nepriklausomybės dienos“, minimos rugpjūčio 24-ąją, sakė J. Savčukas.

Projektas vėlavo, nepadėjo ir daugybė oro pavojaus signalų, dėl kurių komanda buvo priversta slėptis rūsyje.

Darbai sustojo šeštadienį sutemus, o trišakis buvo iškeltas tik apie 24 metrus.

Šis projektas įgyvendinamas Ukrainai priėmus įstatymą dėl vietovardžių dekolonizavimo ir Rusijos imperinės politikos simbolių uždraudimo. Jis įsigaliojo praėjusį mėnesį.

„Kalbame apie būtinybę keisti toponimiką, keisti įvairius paminklus, esančius visoje Ukrainoje“, – šeštadienį stovėdamas prie paminklo sakė laikinasis kultūros ministras Rostyslavas Karandejevas.

„Visa tai yra svarbu, nors, žinoma, viskas turėtų būti daroma išmintingai ir laikantis tinkamo požiūrio, suprantant, kad yra prioritetai“, – žurnalistams sakė pareigūnas.

Šie „finansiniai prioritetai yra Ukrainos gynybinių pajėgumų stiprinimo išlaidos“, pridūrė jis.

Pranešama, kad bendra kūjo ir pjautuvo pakeitimo trišakiu kaina siekė 758 000 JAV dolerių (691 tūkst. eurų). Visgi ši suma buvo sumokėta ne iš valstybės biudžeto, o iš aukų ir rėmėjų lėšų.

Praėjusiais metais Kultūros ministerijos atlikta apklausa parodė, kad 85 proc. ukrainiečių pritaria sovietinio herbo pašalinimui nuo statulos skydo.