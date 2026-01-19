Kremlius: Putinas pakviestas į Trumpo „Taikos tarybą“

Maskva daugelį metų stengėsi išlaikyti pusiausvyrą santykiuose su visais pagrindiniais žaidėjais Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Izraelį ir palestiniečius. Tačiau po to, kai prasidėjo Izraelio ir „Hamas“ karas, o Rusija užpuolė Ukrainą, V. Putinas atsitraukė nuo Izraelio ir sustiprino ryšius su jo priešininkais, tokiais kaip Iranas.
Didėjant izoliacijai Vakaruose, Maskva taip pat ėmėsi siekti glaudesnių santykių su Persijos įlankos valstybėmis.
„Prezidentas Putinas taip pat gavo kvietimą prisijungti prie šios „Taikos tarybos“, – žurnalistams tvirtino Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Jis pridūrė, kad Rusija siekia su Vašingtonu išsiaiškinti visus šio pasiūlymo „niuansus“, tačiau nenurodė, ar Kremliaus šeimininkas yra linkęs papildyti tarybos gretas.
Baltieji rūmai kreipėsi į įvairius pasaulio veikėjus, kviesdami juos prisijungti prie vadinamosios „Taikos tarybos“, kuriai pirmininkauja pats JAV prezidentas.
V. Putinas praeityje gyrė D. Trumpo pastangas spręsti konfliktus.
„Jis išties daug daro, kad išspręstų šias sudėtingas krizes, kurios tęsiasi daugelį metų, netgi dešimtmečius“, – pernai spalį sakė V. Putinas.
Kalbėdamas apie padėtį Artimuosiuose Rytuose, V. Putinas teigė, kad „jei mums pavyks pasiekti viską, ko siekė Donaldas (…) tai bus istorinis įvykis“.
Visapusiška invazija į Ukrainą ir karas Gazos Ruože pakenkė tradiciškai geriems Maskvos santykiams su Izraeliu, kuriame gyvena didelė Rusijoje gimusių žmonių bendruomenė. Kremlius ne kartą kritikavo Izraelio atsaką į spalio 7-osios išpuolius ir ragino laikytis santūrumo.
„Gazos Ruožas išgyvena humanitarinę katastrofą tikrąja to žodžio prasme“, – pernai gegužę susitikime su palestiniečių lyderiu Mahmudu Abbasu pareiškė V. Putinas, kurį citavo naujienų agentūra „RIA Novosti“.
„Rusija, kaip palestiniečių draugė, stengiasi teikti reguliarią pagalbą“, – pridūrė Rusijos prezidentas.
