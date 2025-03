Kraštutinių dešiniųjų kandidatas pašalintas iš Rumunijos prezidento rinkimų

Rusijos prezidento Vladimiro Putino gerbėjas ir Europos Sąjungos bei NATO kritikas C. Georgescu išgarsėjo vos ne per vieną naktį ir pernai lapkritį netikėtai laimėjo pirmąjį prezidento rinkimų ratą. Tačiau prieš pat antrąjį ratą, turėjusį vykti gruodį, Rumunijos Konstitucinis Teismas anuliavo balsavimą dėl kaltinimų, kad Rusija kišosi į rinkimus ir socialiniuose tinkluose dideliu mastu reklamavo C. Georgescu.

Sekmadienį išplatintame pareiškime Centrinis rinkimų biuras (BEC) pareiškė atmetęs C. Georgescu kandidatūrą per pakartotinius rinkimus gegužę. Savo sprendimą biuras grindžia tuo, kad aukščiausios instancijos teismas anuliavo lapkričio balsavimą. Jis nusprendė, kad C. Georgescu kandidatūra „neatitinka teisėtumo sąlygų“, nes pažeidžia „prievolę (...) ginti demokratiją, kuri remiasi būtent sąžiningais, garbingais ir nešališkais“ rinkimais.

Šiuo metu C. Georgescu pirmauja apklausose, jį remia 40 proc. rinkėjų. Jis gali užginčyti sprendimą Rumunijos Konstituciniame Teisme.

Socialiniame tinkle X 62 metų C. Georgescu pasmerkė tokį sprendimą pareiškęs, jog tai yra „smūgis į demokratijos širdį visame pasaulyje“. „Dabar Europa yra diktatūra, Rumunija – tironija!“, – pridūrė jis.

Sprendimas neleisti C. Georgescu kandidatuoti per iš naujo rengiamus prezidento rinkimus sostinėje Bukarešte sukėlė jo šalininkų ir policijos susirėmimus, valdžia bandė išvaikyti smurtinius protestuotojus ašarinėmis dujomis, mažiausiai du pareigūnai buvo sužeisti.

Sekmadienio vakarą prie rinkimų biuro susirinko keli šimtai žmonių, jie mojo Rumunijos vėliavomis ir skandavo: „Šalin diktatūrą!“. Policija pranešė, kad susirinkimo dalyviai prasibrovė pro pareigūnų užkardą, norėdami įsiveržti į būstinę. Mitinguotojai svaidė fejerverkus ir daiktus.

C. Georgescu sulaukė aukštų JAV administracijos narių paramos. „Tai beprotybė!“, – reaguodamas į BEC sprendimą sekmadienį socialiniame tinkle X parašė D. Trumpo patarėjas Elonas Muskas.

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as kritikavo Rumunijos valdžią už tai, kad „atšaukė rinkimus, nes nepatiko jų rezultatai“. „Jie taip bijo savo žmonių, kad turi juos nutildyti“, – sakė jis.

Tokių pareiškimų paskatinti, demonstrantai per mitingą Bukarešte iškėlė plakatus su užrašais: „Pone prezidente Trumpai, mums reikia jūsų pagalbos, kad susigrąžintume savo šalį“ ir „Rumunija nori taikos“.