Kovoti dėl JK premjero posto liks du kandidatai

Buvusiam iždo kancleriui R. Sunakui per antradienio balsavimą pritrūko tik dviejų balsų, kad jis užsitikrintų vietą tarp dviejų galutinių kandidatų, bet varžybų dėl antrosios vietos įtampa išaugo, nes L. Truss pelnė penkiais balsais daugiau ir nuo P. Mordaunt atsiliko tik šešiais balsais.

Du kandidatai, liksiantys kovoti dėl Konservatorių partijos lyderio ir JK ministro pirmininko postų, bus paskelbti 16 val. vietos (18 val. Lietuvos laiku), o nugalėtoją vėliau išrinks partijos nariai – jis turi paaiškėti rugsėjo 5 dieną.

Antradienio balsavimo rezultatai reiškia, kad Britanijos ministro pirmininko poste dirbs arba pirmasis azijiečių kilmės britas, arba vos trečia moteris.

R. Sunakui, kurio atsistatydinimas padėjo nuversti darbą baigiantį ministrą pirmininką Borisą Johnsoną (Borisą Džonsoną), vieta tarp dviejų finalininkų beveik garantuota.

Tačiau P. Mordaunt, kuri kažkada buvo lažybininkų favoritė, dabar yra autsaiderė – šiuo metu lažinamasi, kad po antradienio balsavimo iškritus buvusiai lygių galimybių ministrei Kemi Badenoch (Kemi Badenok) partijos dešinysis sparnas parems L. Truss.

Buvęs „Brexito“ sekretorius Davidas Davisas (Deividas Deivisas), P. Mordaunt šalininkas, apkaltino R. Sunaką atiduodant balsus L. Truss, kad paskutiniu etapu galėtų varžytis su ja.

„Rishi ką tik perskirstė kai kuriuos [balsus]... Jis nori kovoti su Liz, nes ji... pralaimės debatus su juo“, – radijui LBC sakė D. Davisas.

Prieš balsavimą paskelbti sociologinių tyrimų agentūros „YouGov“ apklausos rezultatai rodė, kad nepaisant populiarumo tarp kolegų parlamente, R. Sunakas eiliniams partijos nariams yra pats nepatraukliausias kandidatas.

Anksčiau šiose apklausose pirmaudavo P. Mordaunt, bet dabar ji atsilieka nuo L. Truss. P. Mordaunt pakenkė kelios dienos, kai jos darbo etiką sukritikavo buvęs bosas – buvęs Britanijos „Brexito“ derybininkas Davidas Frostas (Deividas Frostas) – ir kilo klausimų dėl jos pozicijos translyčių teisių klausimu.

Kova tampa asmeniška

Po antradienio balsavimo paskelbtame pareiškime P. Mordaunt sakė: „Mes labai arti finišo linijos. Labai nekantrauju... pateikti savo [kandidatūrą partijos] nariams visoje šalyje ir laimėti.“

Transliuotojas BBC paskelbė, kad pirmadienį tiesiogiai rodys galutinių dviejų kandidatų debatus. Pranešama, kad visi dar likę kandidatai sutinka dalyvauti, jei atsidurs tarp dviejų finalininkų.

Televizija „Sky News“ pirmadienį atsisakė planuotų debatų tarp likusių pretendentų, R. Sunakui ir L. Truss nusprendus nedalyvauti.

B. Johnsonas liepos 7 dieną paskelbė, kad po maišto vyriausybėje, kuriuo protestuota prieš skandalų lydimą jo valdymą, traukiasi iš Konservatorių partijos lyderio posto.

Kadangi jo vyriausybė pirmadienį išgyveno balsavimą dėl pasitikėjimo, B. Johnsonas dabar beveik neabejotinai liks ministro pirmininko poste iki rugsėjo 5-osios, kai turi būti paskelbtas jo įpėdinis.

Pagal Britanijos parlamentinę sistemą, didžiausios partijos lyderis taip pat būna ministras pirmininkas, o kadencijos viduryje jį galima pakeisti be visuotinių rinkimų.

Antradienį ryte B. Johnsonas pirmininkavo savo paskutiniam vyriausybės posėdžiui, o trečiadienį turi surengti paskutinę savaitinę atsakinėjimo į klausimus sesiją parlamente.

Per dvejus ankstesnius televizijos transliuotus debatus – penktadienį per „Channel 4“ ir sekmadienį per ITV – pretendentai daugiausiai ginčijosi, ar reikėtų mažinti mokesčius, siekiant sušvelninti sparčiai augančią pragyvenimo išlaidų krizę.

Tačiau sekmadienio debatai buvo aštresni ir asmeniškesni, nes pretendentai buvo skatinami tiesiogiai kritikuoti vienas kitą ir vienas kito pasiūlymus.

R. Sunakas kritikavo L. Truss dėl balsavimo prieš „Brexitą“, ankstesnės narystės Liberalų demokratų partijoje ir pozicijos mokesčių klausimu.

L. Truss savo ruožtu reiškė abejones dėl R. Sunako vadovavimo ekonomikai.

K. Badenoch užsipuolė P. Mordaunt dėl jos pozicijos torių dešiniesiems svarbiu translyčių asmenų teisių klausimu.