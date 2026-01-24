Kinija tiria aukšto rango Centrinės karinės komisijos pareigūnus dėl galimos korupcijos

Šis Kinijos pranešimas yra naujausias žingsnis plataus masto kampanijoje, kuria siekiama išnaikinti korupciją visais partijos ir valstybės lygmenimis nuo tada, kai prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) į valdžią atėjo prieš daugiau nei dešimtmetį.
„Atlikus peržiūrą (...) nuspręsta pradėti tyrimą dėl Zhang Youxia (Džang Jousia) ir Liu Zhenli (Liu Dženliu)“, – sakoma Kinijos gynybos ministerijos išplatintame pranešime.
Ministerijos teigimu, šie abu pareigūnai „įtariami rimtais drausmės ir įstatymų pažeidimais“.
75 metų Zhang Youxia yra vyresnysis iš dviejų CKK pirmininko pavaduotojų generolų.
61-erių Liu Zhenli yra CKK Jungtinio štabo departamento viršininkas.
