Kinija nori uždrausti išmaniuosius telefonus mokyklose

Taip norima apsaugoti jaunų žmonių regėjimą, gerinti jų koncentraciją ir užkirsti kelią priklausomybei nuo interneto, argumentuoja ministerija.

Kadangi jau dabar daugelyje mokyklų Kinijoje galioja griežtos naudojimosi išmaniaisiais telefonais taisyklės, daug tėvų socialiniuose tinkluose draudimą vertina kritiškai. Kai kurie tėvai komentavo, kad naujos taisyklės dėl ir šiaip mokyklose taikomų draudimų per pamokas nėra reikalingos. Be to, atkreiptas dėmesys į tai, kad vaikai dėl draudimo tada daugiau telefonais naudosis namuose.