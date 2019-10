Kinija blokuoja beveik ketvirtadalį akredituotų užsienio naujienų svetainių

Pekinas neleidžia savo piliečiams prieiti viešų interneto svetainių, valdomų 23 proc. iš 215 užsienio žiniasklaidos organizacijų, turinčių Kinijoje dirbančių žurnalistų, sakoma Užsienio korespondentų Kinijoje klubo (FCCC) pranešime.

Pranešime pažymima, kad Kinija blokuoja 31 proc. žiniasklaidos organizacijų, turinį skelbiančių daugiausiai anglų kalba, kuri yra šioje šalyje plačiausiai vartojama užsienio kalba.

Ši statistika buvo gauta remiantis analize, atlikta FCCC ir interneto cenzūros padėtį Kinijoje stebinčio tinklalapio GreatFire.org.

Šis pranešimas buvo paskelbtas baigiantis Kinijos rytiniame Udženo mieste organizuotai 6-ajai kasmetinei Pasaulio interneto konferencijai. Šalies valdančioji Komunistų partija šiuo renginiu naudojasi, kad pabrėžtų savo argumentus, jog vyriausybės privalo turėti galimybę kontroliuoti interneto politiką savo šalyse.

„Kinijos interneto kontrolės priemonės buvo naudojamos blokuoti didėjančiam skaičiui pasaulinių naujienų šaltinių“, – pažymėjo FCCC.

„Šios skaitmeninės blokados kertasi su interneto atvirumo samprata ir neleidžia kinams prieiti prie nepriklausomos žurnalistikos, pranešančios apie tarptautinius reikalus, taip pat pačios Kinijos vidaus reikalus, vertingų šaltinių“, – pridūrė organizacija.

Tarp blokuojamų tinklalapių yra BBC, „Bloomberg“, „The Guardian“, „The New York Times“, „The Wall Street Journal“, „Washington Post“, „Yomiuri Shimbun“ ir daugelis kitų, rašo FCCC.

Pekino vyriausybės duomenys rodo, kad teisę dirbti Kinijoje turi 536 užsienio žurnalistai.

Vadinamoji „Didžioji ugniasienė“ laikoma didžiausiu pasaulyje ir labiausiai išplėtotu cenzūros aparatu.

Ši sistema blokuoja virtinę užsienio tinklalapių, įskaitant socialinius tinklus „Facebook“ ir „Twitter“. Be to, IT milžinė „Google“ 2010 metais uždarė savo paieškos sistemą Kinijoje, atsisakiusi paklusti Pekino reikalavimui cenzūruoti internetinių paieškų rezultatus.